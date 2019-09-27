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  • Son Güncelleme: 27.09.2019 10:27

: 27 Eylül 'da bugün hangi okullar tatil edildi? İşte İstanbul Valiliği tatil olan okullar listesi

: 'da dün meydana gelen şiddetli sonrasında okulların tatil olup olmayacağı öğrenciler veliler tarafından oldukça merak ediliyordu. Bu bağlamda İstanbul Valiliği, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 9 ilçede, 14 okulda bugün eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından paniğe kapılan vatandaşlar birçok ilçede geceyi sahil ve parklarda geçirirken, bazı vatandaşlar da camii bahçelerinde sabahladı. İşte İstanbul Valiliği tatil olan ilçe ilçe okullar listesi ve tüm detaylar

Son Dakika Haberi: İstanbul'da bugün hangi okullar tatil edildi?

Son Dakika Haberi: 27 Eylül İstanbul'da bugün hangi okullar tatil edildi? İşte İstanbul Valiliği tatil olan okullar listesi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekiplerimizce hastane, okul ve kamu binaları öncelikli olmak üzere, hasar ihbarı yapılan mesken ve işyerlerinde "ön tespit" incelemelerine başlanmıştır. AFAD Acil Durum Yönetimi Merkezimiz, yaşadığımız depremin olumsuz etkileri ve önümüzdeki süreçte alınması gereken ilave tedbir ve kararların belirlenmesi için 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. Deprem sonrası hastanelerimize sevk edilen 34 vatandaşımızdan 20'si ayakta tedavi edilmiş,14 vatandaşımızın tedavileri çeşitli hastanelerimizde devam etmektedir.

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