Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik depremle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Şu saatte olacak, şu günde olacak gibi konuları gündemlerinden çıkartıp ama deprem gerçeğini bilerek yaşamaları daha faydalı" dedi. Özener, "Ne zaman olacağını maalesef bilmiyoruz ama olacağını ve gitgide sona yaklaştığımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA SIRASINDA SALONDA DEPREM SİRENİ ÇALDI

Özener, açıklama yaptığı sırada, salonda 'deprem alarmı' sireni çaldı. Özener, "Şu anda da bir deprem oldu, otomatik çözüm makinaları alıyor. Daha sonra uzman sismolog arkadaşlarımız depremi hassas bir şekilde çözümleyecekler." ifadelerini kullandı.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'in açıklamaları:

DÜNDEN BU YANA 200'ÜN ÜZERİNDE DEPREM KAYDETTİK

Son 30 yıldaki 4 ve 4.5'luk depremlere bakarsak daha çok doğu ve batı segmentinde olduğunu görüyoruz. Orta segment 1766 depreminin olduğu yer. Dünden bu yana 200'ün üzerinde deprem kaydettik. Son 4 depreme dikkatinizi çekmek istiyorum. 5.7 ve artçıların olduğu yer ana fayın kuzeyinde olan depremler. Bundan sonra olan bazı depremlere baktığımızda artçı şokların güneye doğru ilerlediğini görüyoruz. Dolayısıyla Kandilli olarak burada yapmamız gereken artçı şokları izlemek ve gelişimini takip etmek.

"DEPREM GERÇEĞİNİ HER ZAMAN AKLIMIZIN BİR KÖŞESİNDE TUTMALIYIZ"

Dün olan deprem 5.7 yine kuzeyde oldu ondan sonra olan artçıların biri ana fayda diğeri kuzeyde olan deprem. 7 gün 24 saat deprem aktivitesini izliyoruz. Bu depremlerin ne tarafa doğru hareket ettiğini de takip ediyoruz. Herhangi bir ekstra bir durum olduğu zaman örneğin ana faya yaklaşması gibi.

450 tane gözlem istasyonumuz var. Çok farklı gözlem teknikleri var. Sadece sismoloji gözlemleri yapmıyoruz. Dolayısıyla Kandilli, 7 gün 24 saat gözlem yapan son teknolojik imkanları kullanan Türkiye'deki nadir hatta tek olacak bir kurumdur. 250 farklı teknikle gözlem yapıyoruz. Herkesin üstüne düşen yapmalı. Deprem gerçeğini her zaman aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekiyor. Herkesin alabileceği önlemler var.

"NE ZAMAN OLACAĞINI BİLMİYORUZ AMA SONA YAKLAŞIYORUZ"

Depremleri takip ediyoruz. Deprem aktivitelerin nereye doğru kaydığını ve ne ifade ettiğini çok yakından takip ediyoruz. Öncelikle Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu kabul etmemiz lazım. Bu gerçeği kabul ederken psikolojimizi de bozmamız gerekiyor. Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı. Özellikle Marmara için de bir çok bilim insanı 1999 depreminin ardından bir sonraki depremin Marmara'da gerçekleşeceği. Depremin kaç büyüklüğünde olacağı ve ne zaman olacağı veya olmayacağı konusu halk önünde tartışılmamalı. Enerji birikiyor ve çıkacak. Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil. Şu saatte olacak şu gün olacak gibi konuları vatandaşlarımız gündeminden çıkarıp deprem bilincinde yaşaması gerekiyor. Git gide o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim ama zaman vermemiz mümkün değil.