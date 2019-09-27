Korkutan son dakika deprem açıklaması! İstanbul'da büyük deprem olacak mı? Öncü ve artçı deprem nedir? İstanbul'da şehrin genelinde hissedilen bir deprem oldu. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından en büyüğü 4,1 büyüklüğünde onlarca artçı sarsıntı yaşandı. İstanbul'daki depremin ardından deprem uzmanlarının açıklamaları merak ediliyor. Bu kapsamda Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Peki, İstanbul'da yeni deprem olur mu? Artçı depremler devam edecek mi? Türkiye'de deprem riski oluşturabilecek 485 aktif fay hattının olduğu bilinmekte. İstanbul'da fay hattı Marmara Denizi'nden geçiyor. Marmara Denizi'nin içerisinde hem doğusunda hem batısında kalan bölümlerde kırılmamış yaklaşık 130 kilometre uzunluğunda bir hat var. Bu hat tabi önümüzdeki yıllarda olası olarak 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretme potansiyeline sahip olan faylardan meydana geliyor.