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  • 27.09.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 09:27

Korkutan son dakika açıklaması! 'da büyük deprem olacak mı? Öncü ve ?

son dakika açıklamaları uzmanlar tarafından yapılmaya devam ediyor. İstanbul'da yaşanan şiddeti deprem sonrasında vatandaşlar büyük bir panik yaşamıştı. İstanbul'da yaşanan depremden sonra artçı depremler oldu ve tam 108 kez İstanbul sallandı. Kent genelindeki okul ve hastaneler başta olmak üzere kamu ve özel iş yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilirken, trafikte aksamalar yaşandı. Şimdi İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul'da yeni deprem olur mu sorusuna yanıt arıyor. Bu arada İstanbul deprem haritası e-devlet üzerinden TC. Kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile öğrenebileceksiniz. Artçı deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar. Peki ? Öncü ve ?

Korkutan son dakika deprem açıklaması! Öncü deprem...

Korkutan son dakika deprem açıklaması! İstanbul'da büyük deprem olacak mı? Öncü ve artçı deprem nedir? İstanbul'da şehrin genelinde hissedilen bir deprem oldu. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından en büyüğü 4,1 büyüklüğünde onlarca artçı sarsıntı yaşandı. İstanbul'daki depremin ardından deprem uzmanlarının açıklamaları merak ediliyor. Bu kapsamda Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Peki, İstanbul'da yeni deprem olur mu? Artçı depremler devam edecek mi? Türkiye'de deprem riski oluşturabilecek 485 aktif fay hattının olduğu bilinmekte. İstanbul'da fay hattı Marmara Denizi'nden geçiyor. Marmara Denizi'nin içerisinde hem doğusunda hem batısında kalan bölümlerde kırılmamış yaklaşık 130 kilometre uzunluğunda bir hat var. Bu hat tabi önümüzdeki yıllarda olası olarak 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretme potansiyeline sahip olan faylardan meydana geliyor.

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