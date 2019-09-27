27 Eylül İstanbul'da bugün deprem oldu mu? İstanbul beşik gibi sallanmaya devam ediyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar dün 5.8 şiddetindeki deprem nedeniyle büyük panik yaşamıştı. Büyük depremin ardından artçıları gün boyunca devam etti. Son olarak AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 23.20'de 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi. Bu arada Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar.