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  • Son Güncelleme: 27.09.2019 10:48

Son dakika: 'dan iyle ilgili flaş açıklamalar

, iyle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. Fuat Oktay, "Şu ana kadar tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. 473 hasarlı bina ihbarı geldi." dedi. Oktay, "Yaralanan 34 vatandaşın 10'unun tedavisi sürüyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hasarlı bina ve yaralı sayısını açıkladı

, Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda 'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki le ilgili bilgileri paylaştı.

Oktay'ın açıklamaları şöyle;

73 HASARLI BİNA İHBARI GELDİ
"Vatandaşlarımızdan gelen ihbarların tamamı ilgili tüm birimlerimiz tamamı tarafından incelemeler yapılmış gerekli tedbirler alınmıştır. 473 hasarlı binaihbarı gelmiştir. Duvarında çatlaklar oluşan binalardan oluşmaktadır. 14 okul için detaylı inceleme kararı alınmıştır, bugün için okullar tatil edilmiştir. 7 bin 46 okulumuzda eğitime ara verilecek bulguya rastlanmamıştır.

4 VATANDAŞIN 10'UNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Hasar tespit çalışmaları sonucu boşaltılan binalarda 34 vatandaşımız misafir edilmektedir. Yaralanan 34 vatandaşımızın 10'unun tedavileri devam etmekte, 24'ü taburcu edilmiştir.

En büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem yaşandı. Tüm ilgili birimlerimiz teyakkuz halindedir.

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