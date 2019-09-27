ABD PKK seviciliğine devam ediyor! Türkiye'ye küstah çağrı!

Kahraman Mehmetçik'imizin başarılı operasyonlarının ardından bitme noktasına gelen terör örgütü PKK için sözde müttefik ABD, Türkiye'ye ikinci bir barış süreci çağrısında bulundu.

ASIL HEDEF ERDOĞAN

Amerika'nın mümkün olduğunca bölgede hakimiyet kurmaya çalıştığını söyleyen Araştırmacı-Yazar İsmail Nacar, "Rusya ve İran, bölgede söz sahibi olmaya başladı. ABD'nin tek dayanağı olan Türkiye de bu iki ülkeye katılınca ABD bölgede yalnız kaldı. Terör örgütleriyle yalnızlığını gidermeye çalışan ABD'ye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonları izin vermedi. Türkiye barış sürecinde çok çaba sarf etmesine rağmen PKK, çok büyük nankörlükler yaptı. Bu yüzden yeniden bir barış süreci adımı atmak yanlış olur. Şu anda bitme noktasına gelen bir terör örgütüyle böyle bir süreç içerisine girmek doğru olmaz. Bölgede birçok terör örgütü hâlâ aktif hareket ediyor. PKK ile herhangi bir süreç içerisine girmek kimseyi rahatlatmaz. ABD'nin asıl hedef aldığı kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. BM'de yaptığı konuşmalar, mazlumlara umut olurken diğer devletlerin kirli oyunlarını gün yüzüne çıkarmıştır. Barış süreci tekrar başlarsa ülkede çok büyük provokasyonlar olur. ABD'nin asıl istediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tasfiye etmek ve ülkeyi içerden karıştırmaktır" diye konuştu.

ABD TRİBÜNLERE OYNUYOR

"Türkiye, terörle etkin mücadelesinin meyvelerini ilk defa toplamaya başladı" diyen ASSAM Genel Başkan Yardımcısı Emekli Albay Ersan Ergür ise "Sahada gerçekleşen operasyonlar, terör örgütünün belini kırmıştır. Terör örgütü PKK ciddi şekilde tasfiye sürecine girdi. Bu durum karşısında emperyalist güçler ister istemez harekete geçti. Buradaki maksat bitme noktasına gelen terör unsurlarının yok olmasını engellemek. ABD'nin bu yaklaşımı samimi değildir. Türkiye sınırları içerisinde terör bitmiş durumda. Terörün asıl kaynağı şu anda Suriye'nin kuzeyinde. ABD'nin Türkiye'ye, 'barış yapın' gibi bir çağrı yapmasına gerek yok. ABD, terörün en büyük destekçisi olarak PKK/YPG unsurlarına, 'Silahlarınızı bırakın' dese zaten böyle bir sürece gerek kalmayacak. ABD tamamen tribünlere oynuyor. BM'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mazlum ülkelerin liderlerinden daha çok sesini yükseltti. ABD de bu hamleye karşılık olarak etrafına şirin görünmeye çalışıyor. Bu açıdan böyle bir isteğin samimiyetine inanmamız çok zor" ifadelerini kullandı.