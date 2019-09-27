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  • Son Güncelleme: 27.09.2019 10:39

ve 'den ortak teklifi!

'nin hazırladığı Paketi’nin ’deki görüşmelerine başlanmadan önce, paketi kabul etmeyen , ve 'nin katıldığı bir teklifi yapacak.

CHP ve HDP'den ortak anayasa teklifi!

'nin Yargı Reformu Strateji Belgesi başlığı altında hazırladığı ilk paket yeni yasama döneminde 'ye sunulacak. 38 maddeden oluşan pakette 15 kanunda değişiklik öngörülüyor. Bu yargı paketini kabul etmeyen , kendi yargı paketini hazırladı.

KOMİSYON ÇALIŞMALARINA 3 PARTİ KATILMADI
Yeni Akit'in haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili ve Hukukçusu Prof. İbrahim Kaboğlu başkanlığında hazırlanan paketin komisyon çalışmalarına AK Parti, ve İYİ Parti katılmadı. CHP'ye destek veren ise ile oldu.

CHP'YE HDP DE DESTEK VERECEK
Kaboğlu, önümüzdeki hafta hazırladığı içerisinde HSK'nın da yapısının değiştirilmesinin gerektiğine yer verdiği yargı paketini hem TBMM Başkanlığına sunacak, hem de kamuoyuyla paylaşacak. CHP'nin yargı paketini kamuoyuyla paylaştığı gün HDP'li milletvekilleride destek verecek.

CHP ELEŞTİRECEK FETÖ DESTEKLEYECEK
HDP'nin ve Saadet Partisi'nin desteğiyle gündem oluşturma içerisinde olacağı öğrenilen CHP, yine boş durmayarak HDP'nin kendisinin de hazırladığı 27 maddelik yargı paketiyle, "AK Parti'nin hazırladığı yargı paketi toplumun ihtiyaçlarına cevap veremez" diyecek. Sosyal medyada ise CHP ve HDP'nin sözlerine ve 'lı hesaplar destek verecek.

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