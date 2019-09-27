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  • Son Güncelleme: 27.09.2019 09:31

i sonrası flaş karar! O süreler uzatıldı!

'da Silivri açıklarında art arda meydana gelen nedeniyle muhtasar beyannameler, vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

İstanbul depremi sonrası flaş karar! O süreler uzatıldı!

'da meydana gelen nedeniyle, muhtasar beyannameler, vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan duyuruya göre, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili olarak Hazine ve iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanunu'ndaki yetkiye dayanılarak, söz konusu ildeki mükellefler tarafından verilmesi gereken bazı beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

Buna göre, mükellefler tarafından, dün gün sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler, damga beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Eylül Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

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