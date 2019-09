20 yıl sonra kabus geri döndü | İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem

Ha geldi ha gelecek dendi! Kimi uzmanlar tarih, kimi şiddetini verdi! 1999'daki kabus dün yeniden kendini gösterdi. İstanbul, 5.8'lik bir depremle panikledi. Vatandaşlar can havliyle dışarı fırlarken okullar dün tatil edildi. İletişim kesildi.Trafik kilitlendi. 43 kişi yaralanırken bir kişi kalp krizinden can verdi. Bazı deprem Prof'ları ise tehlikenin hala devam ettiğini bildirdi: Dikkatli olun.Saat 13:59'da meydana gelen depremin ardından dün akşam saatlerine kadar en büyüğü 4.4 olan 75 artçı sarsıntı yaşandı.Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin bir minaresi yıkıldı.Depremin ardından cep telefon hatları adeta çakıldı. GSM firmaları, yetersiz kaldı. Bu yüzden vatandaşlar, yakınlarıyla irtibat kuramadı.1999'dan beri Marmara Denizi 'nde enerji birikimi var. Büyük bir deprem bekliyoruz.Ancak şu an itibarı ile bu depremin, onun öncüsü olduğunu söyleyebilmemiz mümkün değil. Tabii ki herkes teyakkuzda olsun.

Sarsıntı uçakları da etkiledi. Kule pilotlara şu mesajı gönderdi: Deprem oldu pas geçin.İstanbullular parklara koştu. Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu'nda parklar doldu taştı.Esenyurt, Avcılar, Bahçelievler, Beyoğlu'nda hasarlı binalar boşaltıldı. Balat'ta bir bina yıkıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya , kentte bugün eğitim ve öğretime devam edileceğini açıkladı.Sosyal medyada bu fotoğraf üzerinden "Köprü hasar gördü" yalanı yayıldı!Büyük deprem beklenen yerle ilintili. Endişe duyuyorum.Biraz sokakta durulmalı. 5-5.5'lik sarsıntılar olabilir.Şiddetli sarsıntının öncüsü olduğunu düşünmüyorum.Uyuyan fay var. Büyük İstanbul depreminin habercisi olabilir.olması beklenen büyük deprem ile ilgili "denildi. Bazıları tarih bile verdi.Önce'ta Silivri açıklarında 4.6 şiddetinde deprem gerçekleşti. İstanbul, sarsıntının şokunu atlatmamışken dün yine panikledi.Büyük paniğin yaşandığı kentte en büyüğü 4.4 büyüklüğündekaydedildi. Sarsıntıların ardından vatandaşlar binaları boşaltıp sokaklara akın etti.İnternet kesildi, herkes yakınlarını aramak için telefonlara sarılınca operatörler kilitlendi.43 kişi deprem sırasında binalardan kaçarken yaralanırken, kalp hastası Meral Okur (56) ise kriz geçirerek hayatını kaybetti.Bahçelievler'de bir tekstil fabrikasında çalışan Nurettin Ünal, deprem anında canını hiçe sayarak makinenin devrilmesini engellemeye çalıştı. Arkadaşları dep remden kaçarken canını hiçe sayan Ünal'a iş yeri sahibi tarafından bir maaş ikramiye verildi.Bacağı kırık bir vatandaş, koltuk değnekleriyle böyle kaçtı.Depremin ardından bazı öğrenciler panik nedeniyle gözyaşlarına tutamadı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte bugün eğitime devam edileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "Okullarımızı tatil ettirecek bir bulguya rastlamadık. Yarın (bugün) okullarımız açık olacaktır" dedi.Deprem sonrası vatandaşlar yola çıktı. Trafik yoğunluk haritası kırmızıydı. Sahil yolları boşaldı.ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı."Son 20 yıldır bölgede buna benzer bir deprem aktivitesi yaşanmamıştı. Bu açıdan temkinli olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği, WhatsApp gruplarında dolaşan ses kayıtları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada "Asılsız paylaşımlarda bulunan lar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.Balat'ta hasar gören 3 bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu, hasarlı binalarda oturanları uyardı:Sonsarsıntılar'Ben seniuyarıyorum' mesajıveriyor. İşte bugücün toplanmasıda hesaplarımagöre 20-25 yıliçinde olabilir.Bu deprembüyükİstanbul depremininhabercisi. MarmaraBölgesi'ni afetehazırlamamızgerekiyor. İstanbul'daolan büyük depremehazırlanmamız lazım.MarmaraDeniziiçerisindebulunan Kuzey AnadoluFay'ı sıkışmaktadır.Bu sıkışmanın sonuhayra alamet değil.Önümüzdeki süreçteMarmara Denizi birdepreme gebedir.Busarsıntı, faydalıdepremolarak da görülebilir.Ama bu beklenen7 büyüklüğündekidepremin şiddetiniazaltmaz.İstanbul'da 7 veüzerinde beklenenbir deprembeklentisi var.Küçük depremlergelecekte olacakbüyük depremihafifletmiyor.Kilitli bir segmentinüzerinde budepremler oluyorsason dereceendişe verici birdurum. Zamankaybedilmeksizinönlemler alınmalı5.8'lik birdepremin enerjisi yerkabuğunu kırabilir.5.8'lik bir depremin olmasıbiraz endişelendirdi beniaçıkçası bir bilim insanı olarak.Bu deprem 7.2'liksarsıntının beklediğibölgeyle ilintili. Benikorkutan ise bu hattakırılmanın başlamış olabileceği.Endişe duyuyorum.