20 yıl sonra kabus geri döndü | İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem

Ha geldi ha gelecek dendi! Kimi uzmanlar tarih, kimi şiddetini verdi! 1999'daki kabus dün yeniden kendini gösterdi. İstanbul, 5.8'lik bir depremle panikledi. Vatandaşlar can havliyle dışarı fırlarken okullar dün tatil edildi. İletişim kesildi.Trafik kilitlendi. 43 kişi yaralanırken bir kişi kalp krizinden can verdi. Bazı deprem Prof'ları ise tehlikenin hala devam ettiğini bildirdi: Dikkatli olun.
75 ARTÇI SARSINTI
Saat 13:59'da meydana gelen depremin ardından dün akşam saatlerine kadar en büyüğü 4.4 olan 75 artçı sarsıntı yaşandı.
AVCILAR'DA MİNARE DEVRİLDİ
Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin bir minaresi yıkıldı.
ARADIĞINIZ KİŞİYE ULAŞILAMIYOR
Depremin ardından cep telefon hatları adeta çakıldı. GSM firmaları, yetersiz kaldı. Bu yüzden vatandaşlar, yakınlarıyla irtibat kuramadı.
BÜYÜK FELAKETİN HABERCİSİ Mİ ÇOK DİKATLİ OLUN
1999'dan beri Marmara Denizi'nde enerji birikimi var. Büyük bir deprem bekliyoruz.
Ancak şu an itibarı ile bu depremin, onun öncüsü olduğunu söyleyebilmemiz mümkün değil. Tabii ki herkes teyakkuzda olsun.
DEPREM NOTLARI
Sarsıntı uçakları da etkiledi. Kule pilotlara şu mesajı gönderdi: Deprem oldu pas geçin.
İstanbullular parklara koştu. Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu'nda parklar doldu taştı.
Esenyurt, Avcılar, Bahçelievler, Beyoğlu'nda hasarlı binalar boşaltıldı. Balat'ta bir bina yıkıldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte bugün eğitim ve öğretime devam edileceğini açıkladı.
KÖPRÜ YALANI
Sosyal medyada bu fotoğraf üzerinden "Köprü hasar gördü" yalanı yayıldı!
PROF. DR. NACİ GÖRÜR: Büyük deprem beklenen yerle ilintili. Endişe duyuyorum.
PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: Biraz sokakta durulmalı. 5-5.5'lik sarsıntılar olabilir.
PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ: Şiddetli sarsıntının öncüsü olduğunu düşünmüyorum.
PROF. DR. MİKDAT KADIOĞLU: Uyuyan fay var. Büyük İstanbul depreminin habercisi olabilir.
SARSILDI
İstanbul'da olması beklenen büyük deprem ile ilgili "Geldi, geliyor" denildi. Bazıları tarih bile verdi. Tartışmalar sürerken fay hattı hareketlendi. Önce 24 Aralık'ta Silivri açıklarında 4.6 şiddetinde deprem gerçekleşti. İstanbul, sarsıntının şokunu atlatmamışken dün yine panikledi. İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük paniğin yaşandığı kentte en büyüğü 4.4 büyüklüğünde 75 artçı sarsıntı kaydedildi. Sarsıntıların ardından vatandaşlar binaları boşaltıp sokaklara akın etti. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi.
43 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
İnternet kesildi, herkes yakınlarını aramak için telefonlara sarılınca operatörler kilitlendi. İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova'da okullar tatil edildi. 43 kişi deprem sırasında binalardan kaçarken yaralanırken, kalp hastası Meral Okur (56) ise kriz geçirerek hayatını kaybetti. Deprem, İstanbul'un dışında Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli, Kırklareli, Yalova, Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Düzce, Bilecik'te de hissedildi.
CANINI HIÇE SAYDI BİR MAAŞ İKRAMİYE ALDI
Bahçelievler'de bir tekstil fabrikasında çalışan Nurettin Ünal, deprem anında canını hiçe sayarak makinenin devrilmesini engellemeye çalıştı. Arkadaşları dep remden kaçarken canını hiçe sayan Ünal'a iş yeri sahibi tarafından bir maaş ikramiye verildi.
Bacağı kırık bir vatandaş, koltuk değnekleriyle böyle kaçtı.
Depremin ardından bazı öğrenciler panik nedeniyle gözyaşlarına tutamadı.
OKULLAR BUGÜN AÇIK
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte bugün eğitime devam edileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "Okullarımızı tatil ettirecek bir bulguya rastlamadık. Yarın (bugün) okullarımız açık olacaktır" dedi.
Deprem sonrası vatandaşlar yola çıktı. Trafik yoğunluk haritası kırmızıydı. Sahil yolları boşaldı.
20 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ...
Depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı. Deprem Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Fatih Doğru, "Son 20 yıldır bölgede buna benzer bir deprem aktivitesi yaşanmamıştı. Bu açıdan temkinli olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
MANİPÜLASYONA SORUŞTURMA
İstanbul Valiliği, WhatsApp gruplarında dolaşan ses kayıtları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada "Asılsız paylaşımlarda bulunan lar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.
Balat'ta hasar gören 3 bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.
HASARLI BİNALARA GİRMEYİN
AFAD Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu, hasarlı binalarda oturanları uyardı: Tedbirli olalım, artçılar devam edecektir. Hasarlı binalarımız varsa lütfen içeriye girmeyiniz."
KORKUTAN UYARILAR
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Son sarsıntılar 'Ben seni uyarıyorum' mesajı veriyor. İşte bu gücün toplanması da hesaplarıma göre 20-25 yıl içinde olabilir.
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Bu deprem büyük İstanbul depreminin habercisi. Marmara Bölgesi'ni afete hazırlamamız gerekiyor. İstanbul'da olan büyük depreme hazırlanmamız lazım.
Prof. Dr. Okan Tüysüz: Marmara Denizi içerisinde bulunan Kuzey Anadolu Fay'ı sıkışmaktadır. Bu sıkışmanın sonu hayra alamet değil. Önümüzdeki süreçte Marmara Denizi bir depreme gebedir.
Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu: Bu sarsıntı, faydalı deprem olarak da görülebilir. Ama bu beklenen 7 büyüklüğündeki depremin şiddetini azaltmaz.
Prof. Dr. Orhan Tatar: İstanbul'da 7 ve üzerinde beklenen bir deprem beklentisi var. Küçük depremler gelecekte olacak büyük depremi hafifletmiyor.
Doç. Dr. Mehmet Sinan Özeren: Kilitli bir segmentin üzerinde bu depremler oluyorsa son derece endişe verici bir durum. Zaman kaybedilmeksizin önlemler alınmalı
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: 5.8'lik bir depremin enerjisi yer kabuğunu kırabilir. 5.8'lik bir depremin olması biraz endişelendirdi beni açıkçası bir bilim insanı olarak.
Prof. Dr. Naci Görür: Bu deprem 7.2'lik sarsıntının beklediği bölgeyle ilintili. Beni korkutan ise bu hatta kırılmanın başlamış olabileceği. Endişe duyuyorum.
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