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  • Son Güncelleme: 27.09.2019 16:04

İşte de 'un en riskli bölgeleri! Prof. Dr. tek tek açıkladı

uzmanı Prof. Dr. , 'da dün öğle saatlerinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında mega kentin risk haritasını değerlendirdi. Prof. Dr. Ercan, İstanbul'da meydana gelecek şiddetli bir depremden en çok etkilenecek yerleri de harita üzerinde tek tek açıkladı.

İşte İstanbul'un en riskli bölgeleri! Tek tek açıkladı

(İTÜ) Öğretim Üyesi, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün , dün Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki ve artçı sarsıntıları değerlendirdi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, haritayı göstererek, "Burada ikinci bir kırık daha var. Sanki balık sırtı gibi. Yalova Altınova'nın olduğu yerden bir kılçık daha çıktı kırık. Bostancı'ya kadar kırıldı. Kimse bundan söz etmiyor" diyerek şu sözleri kaydetti:

"Bizim en çok korktuğumuz yer, Fatih ilçesi, Fatih-Eminönü yarımadası. İstanbul'u İstanbul yapan tarihi kalıntıların bulunduğu yer. Burası depremden çok etkilenecektir. Her depremde surlarda çatlamalar ve yıkılmalar olur. Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Kanarya, Cumhuriyet, Menekşe mahallesi çok etkilenecektir. Daha sonra Avcılar tekrar etkilenecektir. Esenyurt'un bulunduğu kesimler, daha sonra Gürpınar'ın heyelan kesimleri, Pekmez, Pınarkent çok etkilenecek. Kumburgaz, Silivri, Marmaraereğlisi buralar depremden en çok etkilenecek yerler."

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