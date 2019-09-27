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  • Son Güncelleme: 27.09.2019 10:09

Son dakika! 'den son dakika i açıklaması

Silivri i sonrası olası büyük depremine ilişkin son açıklama İstanbul Teknik Üniversite'sinden geldi. Prof. Dr. A.M. , Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. , Prof. Dr. M. ve Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Uçarkuş'un imzasıyla yayımlanan açıklamada son iki 4.6 ve 5.7'lık depremin, kilitli Kumburgaz fay segmentinin uç noktasında olmasının kritik bir gösterge olduğu vurgulandı. Uzmanlar "mevcut sismik aktivitenin dikkatle takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde hareket edilmelidir" uyarısında bulundu.

İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi üzerinden yayımlanan ve Prof. Dr. A.M. Celal Şengör, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Prof. Dr. M. Sinan Özeren ve Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Uçarkuş'un imzasını taşıyan açıklama şu şekilde:

"İstanbul'da 26 Eylül 2019'da yerel saat ile 14:00 civarında meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından, Marmara Fayı üzerine Üniversitemizde uzun yıllardır uluslararası araştırmalar yürüten Prof. Dr. A.M. Celal Şengör, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Prof. Dr. M. Sinan Özeren ve Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Uçarkuş'un değerlendirmelerini kamuoyunu aydınlatmak amacıyla paylaşılması gereği duyulmuştur.

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