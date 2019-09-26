Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaşanan depremle ilgili brifing aldı. Başkan Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından İstanbul'a geldi, açıklama yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

28 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

"Tam da havasahamıza girdiğimiz anda İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli bir deprem haberini aldık. Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Ayrıca şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçı bu daha da devamı mümkün olan bir durum. Daha sonra artabilir de.

8 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay başkanlığında Afet ve Acil Durum Merkezimiz faaliyete geçmiştir. Başta İstanbul Valimiz olmak üzere, il jandarma komutanımız olarak ilgili mercilerle bugün ve yarın burada devam ettirecekler. Depremle ilgili tüm koordinasyon tüm bakanlık ve kurumlarımızın katılımıyla bu merkezden yönetilecektir.

Bu zamanlarda çok açıklama yapanlar olur, bu açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Köprüyü kullanmayın diyenler var, bunu fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. 8 kadar bir yaralanma olayı söz konusu, bunlar da hafif yaralı olanlar. Binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. bunlar da yakın takipte.

BÖYLE DENSİZLİK YAPANLAR VAR

"Bu zamanlarda çok açıklama yapanlar olur, bu açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Köprüyü kullanmayın diyenler var, bunu fırsata çevirmek isteyenler var. Baktım bir kadın tweet atmış, köprüleri kullanmayın halatları koptu. Böyle densizlik yapanlar var. Böyle bir şey söz konusu değil.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ciddi büyüklük sayılabilecek bu depremde yüreğimizi yakan bir haber almadık. AFAD'ın İstanbul genelindeki tüm birimleri yakın takipte. Olaylar takip ediliyor. Valiliğimizin tespitleriyle bu vatandaşlarımıza gereken müdahale yapıldı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İstanbullular başta olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bazı açıklamalar yapılıyor, toplanma alanları gibi. AFAD'ın on binlerce ilan edilmiş toplanma alanları vardır. Bunlar kendi sitesinden de AFAD'ın yayınlanmaktadır. bunun sürekli güncellenmesi söz konusudur.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da büyük paniğe neden olan deprem sonrası sosyal medyada korkutan paylaşımlar yapılmıştı. Paylaşımlarda Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde hasar oluştuğu iddia edilmiş ve "Köprüleri kullanmayın" uyarısı yapılmıştı.