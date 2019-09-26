İstanbul'da korkutan deprem! İşte sosyal medyada deprem paylaşımları
İstanbul beşik gibi sallandı. Merkez üssü İstanbul Silivri olan ve ilk olarak 5,8 olarak açıklanan deprem daha sonra Kandilli tarafından 6,0 olarak revize edildi. Deprem sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı. Ev, okul ve iş yerleri boşaltılırken; yakınlarına ulaşmak isteyen vatandaşların aramaları nedeniyle GSM operatörlerinin hatları kilitlendi. Sosyal medyada da deprem paylaşımları yapıldı.
26.09.2019 14:55
- Son Güncelleme: 26.09.2019 14:55
İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. AFAD, İstanbul'daki depremin şiddetinin 5,8 olarak açıkladı. Merkez üssünün Marmara Ereğlisi açıkları olduğu belirtiliyor.
ARTÇILAR ART ARDA GELDİ
5.9'da büyüklüğünde olan depremin ardından artçı depremler meydana geldi.
İşte meydana gelen artçı depremler:
14.09 3.1
14.17 2.7
14.20 3.2
14.27 4.0
İSTANBUL'A 67 KM UZAKLIKTA
7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssü Silivri ve Marmara Ereğlisi'nin 20 kilometre açıkları. Sarsıntının meydana geldiği noktanın İstanbul merkezine uzaklığı ise 67 kilometre. Deprem Bursa ve Düzce başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
Silivri'de 24 Eylül Salı günü saat 11.00'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedilmiş, Silivri'de bazı okullar tahliye edilmişti.