İstanbul'da korkutan deprem! İşte sosyal medyada deprem paylaşımları

İstanbul beşik gibi sallandı. Merkez üssü İstanbul Silivri olan ve ilk olarak 5,8 olarak açıklanan deprem daha sonra Kandilli tarafından 6,0 olarak revize edildi. Deprem sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı. Ev, okul ve iş yerleri boşaltılırken; yakınlarına ulaşmak isteyen vatandaşların aramaları nedeniyle GSM operatörlerinin hatları kilitlendi. Sosyal medyada da deprem paylaşımları yapıldı.

26.09.2019 14:55 - Son Güncelleme: 26.09.2019 14:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





