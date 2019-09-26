Gemlik İlçesi'nde İyi Partililer basın açıklaması yaparken deprem hissedildi. Deprem paniğe sebep oldu. Partililer tekbir getirdi.
Saat 14'deki deprem Bursa'da da şehir merkezinde ve ilçelerde vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu.
Gemlik İlçesi'nde İyi Partililer basın açıklaması yaparken deprem hissedildi. Deprem paniğe sebep oldu. Partililer tekbir getirdi.
Saat 14'deki deprem Bursa'da da şehir merkezinde ve ilçelerde vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu.
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