Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.09.2019 14:51
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 14:57

Son dakika: 'daki şiddetli 'da da hissedildi! Depreme böyle yakalandılar

Son dakika haberine göre 'ndeki 'da da hissedildi. Gemlik İyi Parti İlçe Başkanlığı'nda basın açıklaması yapılırken kaydedilen görüntülerde deprem iyice hissediliyor.

Depreme böyle yakalandılar

Gemlik İlçesi'nde İyi Partililer basın açıklaması yaparken hissedildi. Deprem paniğe sebep oldu. Partililer tekbir getirdi.

Saat 14'deki deprem 'da da şehir merkezinde ve ilçelerde vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: İstanbul'daki şiddetli deprem Bursa'da da hissedildi! Depreme böyle yakalandılar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri