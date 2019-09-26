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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 15:56

27 Eylül son dakika tatili var mı? Yalova mi? İlkokul, lise ve üniversiteler

Marmara'da 5.8 şiddetinde meydana geldi. Yaşanan deprem, İstanbul, Kocaeli, , Tekirdağ ve Bursa'da hissedildi. Telefon hatları çöktü, uzun süre arama yapılamadı. Peki, Yalova'da mi? İlkokul, lise ve üniversiteler Yalova'da tatil mi? Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Yalova okullar tatil mi? İlkokul, lise ve üniversiteler

27 Eylül Yalova son dakika deprem tatili var mı? Yalova okullar tatil mi? İlkokul, lise ve üniversiteler. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Bursa'da hissedildi. Peki, Yalova'da okullar tatil mi? İlkokul, lise ve üniversiteler Yalova'da tatil mi? Büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan deprem sonrası İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da okullar tatil edildi.

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