27 Eylül Yalova son dakika deprem tatili var mı? Yalova okullar tatil mi? İlkokul, lise ve üniversiteler. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Bursa'da hissedildi. Peki, Yalova'da okullar tatil mi? İlkokul, lise ve üniversiteler Yalova'da tatil mi? Büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan deprem sonrası İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da okullar tatil edildi.