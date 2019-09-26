27 Eylül Yalova son dakika deprem tatili var mı? Yalova okullar tatil mi? İlkokul, lise ve üniversiteler. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Bursa'da hissedildi. Peki, Yalova'da okullar tatil mi? İlkokul, lise ve üniversiteler Yalova'da tatil mi? Büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan deprem sonrası İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da okullar tatil edildi.
27 Eylül Yalova son dakika deprem tatili var mı? Yalova okullar tatil mi? İlkokul, lise ve üniversiteler
Marmara'da 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Bursa'da hissedildi. Telefon hatları çöktü, uzun süre arama yapılamadı. Peki, Yalova'da okullar tatil mi? İlkokul, lise ve üniversiteler Yalova'da tatil mi? Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
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