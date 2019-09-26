Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Bursa ve İstanbul genelinde şiddetli hissedildi. Telefon hatları çöktü. Uzun süre arama yapılamadı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.9, AFAD ise 5.8 olarak açıkladı. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da deprem sarsıntısı hissedildi. Peki, Bursa'da okullar tatil mi? İlkokul, lise ve üniversiteler Bursa'da tatil mi? Detaylar haberimizde... Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
27 Eylül Bursa'da son dakika deprem tatili var mı? Bursa'da okullar tatil mi? İlkokul, lise ve üniversiteler
Bugün İstanbul Silivri açıklarında 10.32'de 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı olmuştu. İstanbul'da bugün meydana gelen 6 şiddetinde deprem vatandaşları korkuttu. Aynı zamanda Kocaeli ve Bursa'dada hissedilen depremin ardından okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Ardarda meydana gelen depremde vatandaşların sokaklara çıkması duyurusu yapıldı. Peki, Bursa'da okullar tatil mi? İlkokul, lise ve üniversiteler Bursa'da tatil mi? Detaylar haberimizde...
- İstanbul'daki depremin merkez üssü neresi?
- Şebeke sorunu ne zaman düzelecek?
- ''İstanbul depremi 7 ve üzeri de gerçekleşebilir ama...''
- İstanbul'daki bu depremler büyük depremin habercisi mi?
- Kocaeli'de okullar tatil mi? İlkokul, lise ve üniversiteler
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