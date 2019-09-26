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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 15:04

27 Eylül 'da tatili var mı? Bursa'da mi? İlkokul, lise ve üniversiteler

Bugün Silivri açıklarında 10.32'de 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı olmuştu. İstanbul'da bugün meydana gelen 6 şiddetinde vatandaşları korkuttu. Aynı zamanda Kocaeli ve 'dada hissedilen depremin ardından okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Ardarda meydana gelen depremde vatandaşların sokaklara çıkması duyurusu yapıldı. Peki, Bursa'da mi? İlkokul, lise ve üniversiteler Bursa'da ? Detaylar haberimizde...

Bursa'da deprem tatili var mı? Bursa'da okullar tatil mi?

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Bursa ve İstanbul genelinde şiddetli hissedildi. Telefon hatları çöktü. Uzun süre arama yapılamadı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.9, AFAD ise 5.8 olarak açıkladı. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da deprem sarsıntısı hissedildi. Peki, Bursa'da okullar tatil mi? İlkokul, lise ve üniversiteler Bursa'da tatil mi? Detaylar haberimizde... Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

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