Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Bursa ve İstanbul genelinde şiddetli hissedildi. Telefon hatları çöktü. Uzun süre arama yapılamadı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.9, AFAD ise 5.8 olarak açıkladı. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da deprem sarsıntısı hissedildi. Peki, Bursa'da okullar tatil mi? İlkokul, lise ve üniversiteler Bursa'da tatil mi? Detaylar haberimizde... Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.