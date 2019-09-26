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  • 26.09.2019 14:38
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 14:48

'daki şiddetli deprem sonrası ve başkanları uyardı

Son dakika haberine göre; 'da şiddetli bir deprem meydana geldi. 10-15 saniye süren depremin şiddeti tarafından 5,8 olarak belirlenmişti. 14:00'daki depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan depremler sonrası AFAD ve Başkanları vatandaşları uyardı.

İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.

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