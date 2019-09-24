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ABD'nin New York kentinde düzenlenen 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Donald Trump bir konuşma yapıyor.

Trump'ın açıklamalarından satır başları:

Geçmişte bizimle tanışanlar gibi, gerçekten bizim dönemimizde de çok fazla mücadele ve net seçenekler var. Bütün ayrım tarih boyunca olduğu gibi devam ediyor ve net bir şekilde harekete geçmemiz gerekiyor.

GELECEK KÜRESELCİLERİN DEĞİL, VATANSEVERLERİN OLACAKTIR

Benim ülkem halkın iradesini ve özgürlüğünü her şeyin üstünde tutan bir ülkedir. ABD 2.5 trilyon dolar harcamış ve ordusunu yenilemiştir. Açık ara dünyanın en güçlü ülkesidir. Amerikalılar şunu bilir. Diğerlerinin zafer peşinde koştuğu bir dünyada ülkemiz güçlü olmalıdır. Sevgili ülkem gibi bu salondaki tüm ülkeler gibi köklü geleneklere sahiptir. Özgür dünya ulusal temellerini kucaklamalıdır. Her tarafta çevremize baktığımız zaman, bu muazzam ve güzel gezegende gerçeği görmek çok basit. Özgürlük istiyorsanız ülkenizle gurur duyun, barış istiyorsanız ülkenizi sevin. Bilge liderler her zaman kendi ülkelerinin iyiliğini ön planda tutmuşlardır. Gelecek küreselcilerin değil, vatanseverlerin olacaktır.

SON 50 YILIN EN İYİ RAKAMLARINA ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ

Biz ABD olarak son derece heyecan verici bir ulusal yenilenme programına başlamış bulunuyoruz. Gelişme yanlısı ekonomi politikalarımız sayesinde son 50 yılın en iyi rakamlarına ulaşmış durumdayız.

İşsizlik oranları Amerikan tarihinin en düşük seviyesindedir. Şu anda dünyanın en büyük enerji üreticisi durumundayım. Hiç kimsenin karşı koyamayacağı bir güç ortaya koyarken, tüm ortaklarımız ABD'nin üstlendiği yükün kendi üzerlerine düşen kısmını taşımak zorundadır.

ABD, uluslararası ticarette de reform yapmak için hızlı bir programa başlamıştır. Geçtiğimiz yıllarda bazı ülkeler uluslararası ticaret sistemini manipüle ediyordu. Şimdi ABD kararlı adımlarla ekonomik adaletsizliği durdurmak için adımlar atmaktadır. Adil ve dengeli bir ticaret ediyoruz. Amacımız budur. Yarın Başbakan Abe ile bir araya geleceğim, yeni bir ticaret anlaşmasının son dokunuşlarını yapacağız.

Birleşik Krallık, AB'den ayrılırken her iki ülkenin çıkarına olacak bir ticaret anlaşması üzerinde çalışacağımızı söylemiştim. 2001'de Çin, Dünya Ticaret Örgütü'ne kabul edilmişti. Liderler bu kararın Çin'in ekonomisini liberalleştireceğini söylemişlerdi ve bu yolla hukukun üstünlüğü gibi konularda ilerleyeceğini söylemişlerdi. Ancak bu teorinin yanlış olduğunu geçen yıllarda gördük. Son derece büyük bir Amerikan teknoloji şirketinin CEO'suyla Beyaz Saray'da görüştüm. Çin'in 5 yıllık ekonomik gelişimi için bu şirketin 7 milyar dolarlık tasarımı çalınmıştır. Biz adalet arıyoruz. Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne kabul edildikten sonra 60 bin Amerikan fabrikası kapandı.

Hiçbir şekilde Amerikan halkı için kötü bir anlaşmayı kabul etmeyeceğim. Bir yandan da Hong Kong'daki durumu yakından izlemeye devam edeceğim. Çin uluslararası anlaşmalara uymalıdır. Pekin'in hukukun üstünlüğü konusundaki sözlerini yerine getirmelidir. ABD hiçbir ülkeyle çatışma aramamaktadır. Ancak ben hiçbir zaman ABD'nin çıkarlarını korumaktan geri durmayacağım.

Dünyanın önündeki en büyük tehlike İran rejimidir. Dünyanın 1 numaralı terör sponsoru olmaktan başka, Suriye ve Yemen'deki savaşın sponsorluğunu yapmaktadırlar. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına kesinlikle izin veremeyiz. İran'la yapılan nükleer anlaşma balistik füzeleri kapsamamaktaydı. Anlaşmadan çekildikten sonra son derece büyük yaptırımlar getirdik. Rejim, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yaptığı saldırıdan sonra İran Merkez Bankası'na büyük yaptırımlar uyguladık. Hiçbir ülke İran'ın bu davranışlarını destekleyemez. İran'ın liderleri şerefli bir ülkeyi insanlara ibret olacak bir hale sokmuşlardır. Sadece kendi üretttikleri sorunlar için dünyayı suçladılar. Sürekli 'ABD'ye ölüm' çığlıkları attılar. İsrail'in bir kanser tümörü olduğunu ve bunun alınması gerektiğini söylediler. Fanatikler uzun süredir İsrail'e olan nefreti kendi başarısızlıklarını örtmek için kullanmaktadırlar. İran halkı onlar için çalışacak, onların parasını çalmayacak ve gelecek için çalışacak bir yönetimi hak etmektedir. 40 yıllık başarısızlıktan sonra İran'ın liderlerinin ileriye adım atmaları gerekmektedir. Artık İran'ın liderleri İran'ı ön planda tutmalıdır. ABD'nin şimdilik en büyük dostları bir zamanlar düşmandı. Herkes savaşabilir ama sadece en cesurlar barışabilirler.

Kim Jong Un'a gerçekten inanarak Kuzey Kore'nin çok büyük potansiyeli olduğunu söyledim. Ama bunun için ülkenin nükleerden arındırılması gerekmektedir.

Sığınmacı krizi çok büyük ve sürdürülemez bir durum. Herkes için aynı durum ortadadır. Göç veren ülkeler çok kısa sürede insan gücünü kaybetmektedir. Tabiki göç alan ülkeler de son derece büyük bir yük altına girmektedir. Zorlu yolculuk boyunca kadınların üçte biri cinsel saldırıya uğramaktadır. Radikal aktivistlerin artmasıyla birlikte insan kaçakçılarının arttığını görüyoruz. Sosyal adalet için sınırların açılmasını isteyen aktivistlere seslenmek istiyorum. Siz sözde güvenliğin altını oyarak, insan onurunu zayıflatıyoruz. Bugün buradaki ülkeler düzensiz göçün getirdiği zorluklarla mücadele ediyor. Bugün birlikte çalışmalı ve insan kaçakçılığını sonlandırmalıyız.