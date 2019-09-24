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  • 24.09.2019 16:48
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 16:48

'da feci : 2 yaralı

Başkent'te bir ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servi aracı devrildi. da yaralanan iki kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ankara'da feci kaza: 2 yaralı

meydana gelen trafik sında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Türk Kızılayı Caddesi'nde Haydar G. idaresindeki 06 C 3639 plakalı içinde bir yolcu bulunan ile aynı yönde giden Aydın Ş. yönetimindeki 14 BE 655 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis aracı devrildi.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Aydın Ş. ile minibüsteki ismi henüz öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılar, tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından, normale döndü.

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