Diyarbakır'da, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan "çocuklarımızı geri verin" eylemine katılan ailelere her gün bir yenisi ekleniyor. Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Süleyman Çetinkaya'nın (17) annesi Fevziye ile babası Şahap Çetinkaya'nın başlattığı, Ayşegül Biçer, Remziye Akkoyun, Sariye Tokay ve Hediye Begdaş'ın sonradan katıldığı eyleme, PKK tarafından 5 yıl önce kaçırılan astsubay Semih Özbey, er Müslüm Altıntaş ile polislerı Vedat Kaya ve Sedat Yabalak ile oğulları dağa çıkarılan Meryem Savur ve Sebiha Balta da dahil oldu. Böylece ailelerin sayısı 11'e yükseldi.

Mardinli Şeyhmus Kaya ve eşi Emine Kaya, oğulları polis Vedat Kaya'nın (28), 24 Temmuz 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde özel aracıyla yolculuk yaptığı sırada kaçırıldığını söyledi. Annesi Emine Kaya, Türkçe bilmediği için Kürtçe konuştu: "HDP oğlumu götürmüş, onların eline vermiş. Onların çocukları Amerika'da okuyor, niye çocuklarını göndermiyorlar? Çocuklarımızı alıp Kandil'e götürecekler. HDP, Kandil'dir. HDP oğlumu nereden getiriyorsa getirsin, ben oğlumu istiyorum. Buradan gitmeyeceğim. Vicdan, din ve iman yok."





POLİS VE ASKER AİLELERİ DE GELDİ

Gaziantep'ten gelen Songül Altıntaş, 24 yaşındaki oğlu Müslüm Altıntaş'ın vatani görevi sırasında usta birliğine teslim olmaya giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde arkadaşı Adil Kavaklı ile birlikte kaçırıldığını söyledi. Malatya'dan gelen Şadiye Özbey ise, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde görev yapan astsubay oğlu Semih Özbey'in 17 Eylül 2015'te kendisini ziyarete gelirken aracının yakıldığını, bir daha da haber alamadığını belirtti. 28 Temmuz 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde eşi ve 15 aylık kızının yanında kaçırılan polis Sedat Yabalak'ın (24) Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan teyzesi Rahime Uymaz "Annesi hasta olduğu için ben geldim. Kaçırıldığı zaman PKK üstlenmişti, kaçırıldıktan 6 ay sonra videosu yayınlandı. Geçen yıl 8 Haziran'da bir görüntüsü daha yayınlandı. O gündür bu gündür haber alamadık" dedi.

Meryem Savur 4 yıldır kayıp olan oğlu Fırat'ın (22), Sebiha Balta ise 5 yıldır kayıp olan oğlu Arafat'ın dağa kaçırıldığını söyledi.

'OĞLUM BU BİNAYA GELDİKTEN SONRA KAYBOLDU'

17 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş'ın kaçırıldığını belirten anne Hediye Begdaş, oğlunun 4 aydan beri örgütün elinde olduğunu söyledi. Yüreği yanan anne Begdaş, "Oğlum bu binaya geldikten sonra kayıplara karıştı. HDP oğlumun nerede olduğunu biliyor. Yusuf'umu kör bir kuyuya attılar. O'nu almadan buradan gitmeyeceğim" diye konuştu.

SABAH