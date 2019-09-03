Diyarbakır'da Fevziye Çetinkaya, 4'ü kız 11 çocuğundan 17 yaşındaki S. Çetinkaya'nın, 30 Ağustos'ta HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek, İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Anne Çetinkaya sabah saatlerinde, beraberinde eşi Şahap ve 4 çocuğu ile geldiği merkez Bağlar ilçesindeki HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.

Çetinkaya, gazetecilere Kürtçe yaptığı açıklamada, 4 gündür haber alamadığı çocuğunun Diyarbakır'da futbol maçı oynayacağını söyleyerek Eğil'deki evlerinden ayrıldığını söyledi.





"OĞLUM HDP BAYRAĞINI YOLLARA, EVİMİZİN DAMINA ASIYORDU"

30 Ağustos günü aradıkları oğluna cep telefonunun kapalı olması dolayısıyla ulaşamadıklarını aktaran Çetinkaya, çocuğuna kavuşmak için HDP Diyarbakır il Başkanlığı binası önünde eşi ve çocuğuyla oturma eylemine başladığını kaydetti.





Çocuğuna kavuşmadan il binası önünden ayrılmayacağını ifade eden anne Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Onlardan hiçbir şey istemiyorum çocuğumu bana getirsinler. Onlara 'Çocuğumu verin başka hiçbir şey istemiyorum' dedim. Bize 'Çocuğunuz burada değil' diyorlar. Çocuğum buraya gelmemişse başka nereye gitmiştir. Benim çocuğumu burada saklamışlar ya da götürmüşler. Ne yapmışlarsa bunlar yapmıştır. Şeker ve tansiyon hastasıyım. Köydeki evimin kapısını kapattım, eşim ve çocuklarımla buraya geldim.

Çocuğum gelmeden buradan gitmem. Bu kadar kişiyi işe aldılar, benim çocuğumu da işe alsaydılar. Benim oğlum HDP'nin bayrağını yollara, evimizin damına asıyordu. Aklı başından gitmişti. Telefonla aradıklarında 'kim sana telefon açıyor' diyordum. 'Anne maç var' diyordu. Kulaklığı kulağına takıyordu, kiminle konuştuğunu söylemiyordu. Okumam yazmam yok ki ben anlayayım."





"VALLAHİ BİLLAHİ ÇOCUĞUMU HDP GÖTÜRDÜ"

Çocuğunu çok sevdiğini vurgulayan anne Çetinkaya "Nasıl olduysa çocuğumu kaybettirdiler. Bunlar götürülmüştür. Sinirlendim kapıyı kıracağım dedim kapıyı kapattılar. Vallahi billahi çocuğumu HDP götürdü, bunlar götürdü. Kur'an üzerine yemin ediyorlar. Kur'ana kurban olasınız. Çocuğumu siz götürdünüz" ifadelerini kullandı.

"KENDİ ÇOCUKLARINA İŞ VERİP ÇALIŞTIRIYORLAR AMA MİLLETİN ÇOCUKLARINI DAĞA GÖNDERİYORLAR"

Baba Şahap Çetinkaya ise oğlunun HDP'yi yakından takip ettiğini belirterek, HDP gençlik kollarının gerçekleştirdiği tüm etkinliğe katıldığını söyledi.

30 Ağustos'ta oğlunun Eğil ilçesinden Diyarbakır'a geldiğini ve o gün Diyarbakır'da oturan kızını telefonla arayarak, yemeğe geleceğini ifade ettiğini kaydeden Çetinkaya, buna rağmen kızına yemeğe gitmediğini aktardı.

O gün saat 18.00'den sonra telefonun kapattığı için ona ulaşamadıklarını vurgulayan Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Buradan başka bir yere gitmemiştir. Kendi çocuklarına iş verip çalıştırıyorlar ama milletin çocuklarını dağa gönderiyorlar. Madem çok istiyorlar önce kendi çocuklarını göndersinler. Benim gibi fakir ve zavallı insanların çocuklarını gönderiyorlar. Bu kadar zulüm yapılamaz. Benim suçum, günahım ne? Oğlumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Bu çocukları zor şartlarda büyüttük, okula gönderdik."





Kardeşi M. Çetinkaya, ağabeyinin ablasının evine yemek yemeye geleceğini söylediğini fakat gelmediğini belirterek, "Her gün 'Ben dağa çıkacağım' diyordu, sürekli partiye gelip gidiyordu" dedi.

BİR BAŞKA ANNE DAHA KATILDI

Oğlu 4 yıl önce kaçırılan bir başka anne Remziye Akkoyun da eyleme katıldı.

HACİRE ANNE ÖRNEK OLDU

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı.