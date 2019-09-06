Makam aracı iddiaları fos çıkan İmamoğlu: Bir kısmını bulamadık

Yerel seçimler öncesinde İBB'de makam aracı israfı olduğunu iddia eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu araçları Yenikapı'da sergileyeceğini söylemişti.

İşçi kıyımı, zamlar ve tatillerden zaman bulamayan Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten ancak 60 gün sonra Yenikapı'da gereksiz makam aracı bulamayınca belediye hizmet araçlarını sergiledi.

Sosyal medyada alay konusu olan durum hakkında açıklama yapan İmamoğlu'nun "Bir kısmını bulamadık" ifadelerini kullanması ortaya atılan iddianın gerçek dışı olduğunu gözler önüne serdi.