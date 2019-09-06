Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.09.2019 09:53
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 09:55

iddiaları fos çıkan İmamoğlu: "Bir kısmını bulamadık"

ler öncesinde makam araçlarında israf olduğu iddiasında bulunan 'li İBB Başkanı , bulamayınca hizmet araçlarını sergiledi. İBB'nin bisikletlerine kadar Yenikapı'ya getirilmesi alay konusu olurken İmamoğlu'nun "Bir kısmını bulamadık" sözleri iddianın asılsız olduğunu ortaya çıkardı.

Makam aracı iddiaları fos çıkan İmamoğlu: Bir kısmını bulamadık

Yerel ler öncesinde 'de israfı olduğunu iddia eden 'li İBB Başkanı , bu araçları Yenikapı'da sergileyeceğini söylemişti.

İşçi kıyımı, zamlar ve tatillerden zaman bulamayan Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten ancak 60 gün sonra Yenikapı'da gereksiz makam aracı bulamayınca belediye hizmet araçlarını sergiledi.

Sosyal medyada alay konusu olan durum hakkında açıklama yapan İmamoğlu'nun "Bir kısmını bulamadık" ifadelerini kullanması ortaya atılan iddianın gerçek dışı olduğunu gözler önüne serdi.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
Vatandaş Vatandaş

Vah vah demeyecem kuzu postunda kurt bunlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.09.2019 10:10
ihsan ihsan

yalanoğlu ekrem cenaze zabıtta araçları minibüsler makam aracımı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.09.2019 10:08
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMakam aracı iddiaları fos çıkan İmamoğlu: "Bir kısmını bulamadık"
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri