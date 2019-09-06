PKK'nın kaçırdığı yavruları için Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelerin sayısı 11'e çıktı. HDP'liler ne yapacağını şaşırdı.
Şov dünyasının ünlüleri ise sınıfta kaldı. Hiçbiri annelerin çığlığını duymadı. Tek mesaj dahi atmadı. Vicdanları kanattı.
İSYAN ANASI
Oğlunun HDP tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen ve yaptığı eylem sayesinde evladını PKK'nın elinden alan Hacire Akar ile başlayan tepki dalgası yayıldı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan oturma eylemine katılan aile sayısı 11'e çıktı. Evlatları dağa kaçırılan Fevziye Çetinkaya, Ayşegül Biçer, Remziye Akkoyun, Sariye Tokay ve Hediye Begdaş'ın oturma eylemine, PKK tarafından kaçırılan astsubay Semih Özbey, er Müslüm Altıntaş ile polis Vedat Kaya ve Sedat Yabalak'ın aileleri de katıldı. Oğulları PKK tarafından dağa çıkarılan Meryem Savur ve Sebiha Balta da HDP binasında oturma eylemi yaptı. Gözü yaşlı anneler, "HDP Kandil'dir. Evlatlırımızı geri verin" diye bağırdı.
OĞLU FRANSA'DA BENİMKİ DAĞDA
Eylemem oğlu Yusuf Begdaş'ın (17) kaçırıldığı nı belirterek katılan baba Celil Begdaş, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın çocuklarına ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafları il binasına astı. "Benim oğlum dağda, onun oğlu Fransa'da" dedi.
HÜSEYİN KAÇAR
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