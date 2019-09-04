Diyarbakırlı dört annenin sabrı taştı. Çocuklarını kurtarmak için HDP önünde oturma eylemi başlattı.
Annelere, yakınları da katıldı. Aysel Bozkurt adlı kadın, HDP'lilere haykırdı: Bizim çocuklarımız dağda, siz koltuklarda.
ANA DERS
Diyarbakır'da geçen hafta "HDP oğlumu dağa kaçırdı" diyerek HDP binasının önünde eylem yapan Hacire Akar, oğlunu geri aldı. Bu gelişmenin ardından cesur yürekli anneler tek tek ortaya çıktı. Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırıldığını söyleyerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan annelerin sayısı 4'e ulaştı. 17 yaşındaki oğlu Süleyman Çetinkaya'dan 4 gündür haber alamayan Fevziye Çetinkaya, eşi Şahap Çetinkaya ve 4 çocuğuyla HDP binasının önünde oturma eylemi başlattı. Baba Çetinkaya, "HDP oğlumu kandırdı. Suriye'ye PKK-YPG'ye götürdü. Çocuğum gelmeden buradan gitmem. Kendi çocuklarını işe bıraktılar, bizim çocuklarımızı dağa götürdüler" diye ağladı. Diyarbakır'da 4 yıl önce oğlu Azat, terör örgütü tarafından kaçırılan Remziye Akkoyun da HDP binasına gelerek eyleme katıldı. Oğlu Mehmet 2014 yılında dağa kaçırılan Sariye Tokay ve "Oğlum Mustafa Biçer, HDP tarafından Suriye'ye götürüldü" diyen Ayşegül Biçer de HDP binasında eylem yaptı. Evlatlarını bekleyen aileler, HDP'ye "Çocuklarımızı geri verin" diye bağırdı.
Anne Ayşegül Biçer
Anne Remziye Akkoyun
Diyarbakır'da Fevziye Çetinkaya, HDP il binasına taş attı. Bunun üzerine HDP'lilerle Çetinkaya ailesi arasında gerginlik çıktı. Çetinkaya'nın yakını Aysel Bozkurt, HDP'lilere, "Bizim çocuklarımız dağda, siz koltuklarda" diye bağırdı.
HÜSEYİN KAÇAR
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