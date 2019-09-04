Diyarbakır lı dört annenin sabrı taştı. Çocuklarını kurtarmak için HDP önünde oturma eylemi başlattı.Annelere, yakınları da katıldı. Aysel Bozkurt adlı kadın, HDP'lilere haykırdı: Bizim çocuklarımız dağda, siz koltuklarda.geçen hafta"HDP oğlumu dağakaçırdı" diyerek HDPbinasının önündeeylem yapan HacireAkar, oğlunu gerialdı. Bu gelişmeninardından cesur yüreklianneler tek tek ortayaçıktı. Diyarbakır'daçocuklarının dağakaçırıldığını söyleyerekHDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylem yapanannelerin sayısı 4'e ulaştı.17 yaşındaki oğlu SüleymanÇetinkaya'dan 4 gündür haberalamayaneşiŞahap Çetinkaya ve 4 çocuğuylaHDP binasının önünde oturmaeylemi başlattı. Baba Çetinkaya,"HDP oğlumu kandırdı. Suriye'yePKK-YPG'ye götürdü. Çocuğumgelmeden buradan gitmem. Kendiçocuklarını işe bıraktılar, bizimçocuklarımızı dağa götürdüler"diye ağladı. Diyarbakır'da 4 yılönce oğlu Azat, terör örgütütarafından kaçırılanda HDP binasınagelerek eyleme katıldı. OğluMehmet 2014 yılında dağakaçırılanve"Oğlum Mustafa Biçer, HDPtarafından Suriye'ye götürüldü"diyende HDPbinasında eylem yaptı. Evlatlarınıbekleyen aileler, HDP'ye"Çocuklarımızı geri verin" diyebağırdı.Anne Ayşegül BiçerAnne Remziye Akkoyun

Diyarbakır'da Fevziye Çetinkaya, HDP il binasına taş attı. Bunun üzerine HDP'lilerle Çetinkaya ailesi arasında gerginlik çıktı. Çetinkaya'nın yakını Aysel Bozkurt, HDP'lilere, "Bizim çocuklarımız dağda, siz koltuklarda" diye bağırdı.