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  • Son Güncelleme: 03.09.2019 17:52

'da ailelerin eylemi üzerine kepenk kapattı

Geçtiğimiz günlerde Hacire Akar'ın İl Başkanlığı önünde eylem yaparak dağa kaçırılan oğlunu teröristlerin elinden kurtarmasının ardından, oğulları terör örgütü tarafından kaçırılan 4 aile daha eyleme başladı. Eyleme gelen aile sayısının artması üzerine terör örgütünün siyasi ayağı HDP il başkanlığı kepenklerini indirdi.

HDP kepenk kapattı! Eylemlere dayanamadılar

'da cuma gününden beri oğulları Süleyman Çetinkaya'dan haber alamayan aile, evlatlarının dağa kaçırıldığını iddia ederek önünde oturma eylemi başlattı. Önce Çetinkaya ailesi ile başlayan bu eylem, sonrasında 3 ailenin daha gelmesine vesile oldu.

EYLEM YAPAN AİLE SAYISI ARTTI
Çetinkaya ailesinin eylemi sürerken, 10 yaşında olan oğlu Azad'ın teröristlerce dağa kaçırıldığını dile getiren Remziye Akkoyun da oturma eylemine katıldı. Çetinkaya ile Akkoyun alilerin oturma eylemi sürerken, Biçer ailesi de oğulları Mustafa Biçer'in dağa kaçırıldığını ifade ederek, oturma eylemine eşlik etti.

KEPENKLERİ KAPATTILAR
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapanların sayısı artınca, parti binası girişindeki kepenk HDP'lilerce kapatıldı. Kapatılan kepenge rağmen 3 aile, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdürüyor.





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