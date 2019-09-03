Diyarbakır'da cuma gününden beri oğulları Süleyman Çetinkaya'dan haber alamayan aile, evlatlarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Önce Çetinkaya ailesi ile başlayan bu eylem, sonrasında 3 ailenin daha gelmesine vesile oldu.

EYLEM YAPAN AİLE SAYISI ARTTI

Çetinkaya ailesinin eylemi sürerken, 10 yaşında olan oğlu Azad'ın teröristlerce dağa kaçırıldığını dile getiren Remziye Akkoyun da oturma eylemine katıldı. Çetinkaya ile Akkoyun alilerin oturma eylemi sürerken, Biçer ailesi de oğulları Mustafa Biçer'in dağa kaçırıldığını ifade ederek, oturma eylemine eşlik etti.

KEPENKLERİ KAPATTILAR

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapanların sayısı artınca, parti binası girişindeki kepenk HDP'lilerce kapatıldı. Kapatılan kepenge rağmen 3 aile, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdürüyor.











