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  • Son Güncelleme: 06.09.2019 09:45

'li başkan , yeğeni 'i daire başkanı olarak atadı

Seçimlerden önce liyakat nutukları atan 'de verilen sözler çabuk unutuldu, belediyeler torpil yuvasına döndü. CHP’den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen yeğeni 'i daire başkanı olarak atadı.

CHP'li başkan yeğenini daire başkanı yaptı

'de eş dost akraba atamaları tüm hızıyla sürüyor. 31 Mart seçimlerinde CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen de yeğenini belediyede daire başkanı yaptı.

Göreve geldikten sonra belediyedeki 100 kişiyi işten çıkaran, 50 kişiyi de sürgün eden ve 3 bin 768 kişiyi mevcut sendikalarından istifa ettiren CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçim sonrasında görevden aldığı daire başkanları ve belediye bürokratlarının yerine de yakın akraba ve eş dostlarını getirdi.

DAİRE BAŞKANI OLDU
Altınkum Belediye Başkanı iken yeğeni 'i belediyeye işe sokan ve bu belediyede Müdürlüğü görevi veren Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra yiğenini unutmadı. Cemil Böcek Antalya Büyükşehir'de Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak atandı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI
Cemil Böcek, Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı 'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Böcek, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklamaya sevk edilmiş adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde Anavatan Partisi Konyaaltı Belediye Başkanı seçilmiş 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nde bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olarak seçimleri kazanmıştı. Böcek, dört dönem üst üste seçim kazanarak Konyaaltı Belediye Başkanlığı yapmıştı.

SABAH

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