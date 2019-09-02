Zam haberleriyle gündemden düşmeyen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine, İSPARK zammında geri vites yaptı. İmamoğlu, İstanbul'da, okul ve personel servisleri, taksi, minibüs, taksi dolmuş ile şehir içi arabalı vapur ücretlerine zam yapmıştı.

GERİ VİTES YAPTI: İADE EDİLECEK

Vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Bir zam çalışması elbette olacaktır. Şu an itibarıyla yoktur. Bütün bu söylediğim düzenlemelerden sonra; ona göre hareket edeceğiz. Bir sistem hatasıyla ilgilli bazı yerlerde uygulama hatası olmuştur. Bununla ilgili de vatandaşlarımızın fazla tahsilatları iade edilecektir." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla koltuğa oturan Ekrem İmamoğlu'nun İSPARK ve İSBİKE'ye yaptığı büyük zam kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

YÜZDE 50 ORANINDA ZAM YAPILMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSBİKE ve İSPARK'ta ücret tarifesinde değişikliğe giderek saatlik kiralama 2.5 TL olan bisiklet kiralamaları 3.5 TL'ye çıkarmıştı. Abonelik ücreti ise 59 TL'den 99 TL'ye çıkartılmıştı.

İSPARK, Belgrad ormanları giriş fiyatını yüzde 50 arttırmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSBİKE'ye ve İSPARK'a yüzde 40 ve yüzde 50 oranında zam yapmıştı.

Yeni ücret tarifesi​ böyle açıklanmıştı

Eski ücret tarifesi böyleydi

Vatandaşlara kesilen fatura:



Vatandaşlardan tepki yağmıştı











