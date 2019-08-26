CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerini, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütüyle bağlantısı nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk'e destek için gönderdi.

CHP'nin HDP'ye desteği bu sefer de milletvekillerinin ziyaretiyle devam etti.

"KAYYUMA KARŞIYIZ"

CHP milletvekilleri İlhan Cihaner ve Ali Şeker, görevden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

CHP'li Cihaner, "Antidemokratik ve hukuk dışı kayyum darbesinin karşısında olduğumuzu göstermek için seçilmiş Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.