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  • 26.08.2019 13:55
  • Son Güncelleme: 26.08.2019 14:04

'den ortağı 'ye tam destek! Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 'ü ziyaret ettiler

Genel Başkanı 'nun talimatıyla CHP'li milletvekillerinden oluşan bir grup, terörle bağlantısı olduğu gerekçesiyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan 'e desteğe gitti.

CHP'den ortağı HDP'ye tam destek!

Genel Başkanı , CHP'li milletvekillerini, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütüyle bağlantısı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan 'e destek için gönderdi.

CHP'nin 'ye desteği bu sefer de milletvekillerinin ziyaretiyle devam etti.

"KAYYUMA KARŞIYIZ"
CHP milletvekilleri ve Ali Şeker, görevden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

CHP'li Cihaner, "Antidemokratik ve hukuk dışı kayyum darbesinin karşısında olduğumuzu göstermek için seçilmiş Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

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