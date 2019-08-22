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  • Son Güncelleme: 22.08.2019 14:11

medyasına konuşan 'li Bilgen'den küstah tehdit: de Osmanlı gibi...

'li 3 belediyeye atanmasının ardından medyasına konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı , 'ye tehditler savurdu. Bilgen,"Türkiye de Osmanlı gibi dağılabilir" dedi.

FETÖ medyasına konuştu! HDP'li başkandan küstah tehdit

, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine atanmasının ardından 'li belediyelere destek mesajları yayınlayan , doğrudan örgüt propagandası yapmaya başladı. FETÖ'nün yurt dışındaki yayın organına konuşan HDP'li Belediye Başkanı , tehditler savurdu. Osmanlı'nın son dönemlerine gönderme yapan Bilgen, "Türkiye de Osmanlı gibi dağılır" dedi.

İÇ SAVAŞ TEHDİTLERİ SAVURDU
Konuşmasında iç savaş tehdidi de savuran Bilgen, Genel Başkanı 'nun "Sokağa çıkmayı doğru bulmuyoruz" sözünü eleştirdi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, "Kitle psikolojisini, nerede, nasıl bir refleks göstereceğini öngörmek her zaman kolay olmayabilir. Sokakları bırakmayın, hayatı durdurun" çağrısına destek veren Bilgen, "İnsanların verdikleri oya sahip çıkması son derece değerlidir. Bunun büyük bir provokasyona dönüşme ihtimalini görmesi gerekenler ise ülkeyi yönetenlerdir" ifadelerini kullandı.

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