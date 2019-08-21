Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır, Van ve Mardin'de haklarındaki soruşturmalar sebebi ile görevlerinden uzaklaştırılan başkanların yerine kayyum atanmasının yankıları devam ediyor.

İLK FIRSATTA SAHİPLERİNİN YANINA KOŞTU!

Yeniakit'in haberine göre Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, dün İsviçre ve Norveç Başkonsolosları ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Türk, ardından Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu üyeleri ile de görüştü. Bu arada Türk'ün yaptığı toplantıların detayları basınla paylaşılmadı.





EMRİ NEREDEN ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Binası önünde basın açıklaması düzenlemek istemişti. İzin verilmeyen basın açıklaması sebebi ile emniyet güçleri ile protestocular arasında arbede yaşandı. Belediyeye yakın bir ara sokakta konuşan Eş Genel Başkan Temelli, HDP'lileri sokağa çağırdı.

HDP'nin sokak çağrısı ve Ahmet Türk'ün İsviçre ve Norveç Başkonsolosları ile birlikte Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu üyeleri ile görüşmesi talimatların nereden alındığını bir kez daha gözler önüne serdi.

