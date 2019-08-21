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  • Son Güncelleme: 21.08.2019 11:24

Görevden alınan , ilk fırsatta sahiplerinin yanına koştu!

Geçtiğimiz günlerde , ve Mardin'de belediye başkanlarının yerine atanmasının yankıları devam ederken, Başkanı , dün ve Norveç'in Başkonsolosları ile bir araya geldi. Türk, daha sonra Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile de toplantı yaptı ancak detaylar basın ile paylaşılmadı. 'nin sokak çağrısı ve Ahmet Türk'ün İsviçre ve Norveç Başkonsolosları ile birlikte Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu üyeleri ile görüşmesi talimatların nereden alındığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ahmet Türk, ilk fırsatta sahiplerinin yanına koştu!

Geçtiğimiz günlerde , ve Mardin'de haklarındaki soruşturmalar sebebi ile görevlerinden uzaklaştırılan başkanların yerine atanmasının yankıları devam ediyor.

İLK FIRSATTA SAHİPLERİNİN YANINA KOŞTU!
Yeniakit'in haberine göre Başkanı , dün ve Norveç Başkonsolosları ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Türk, ardından Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu üyeleri ile de görüştü. Bu arada Türk'ün yaptığı toplantıların detayları basınla paylaşılmadı.

EMRİ NEREDEN ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Binası önünde basın açıklaması düzenlemek istemişti. İzin verilmeyen basın açıklaması sebebi ile emniyet güçleri ile protestocular arasında arbede yaşandı. Belediyeye yakın bir ara sokakta konuşan Eş Genel Başkan Temelli, HDP'lileri sokağa çağırdı.

HDP'nin sokak çağrısı ve Ahmet Türk'ün İsviçre ve Norveç Başkonsolosları ile birlikte Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu üyeleri ile görüşmesi talimatların nereden alındığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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