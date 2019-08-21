İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıklamasının ardından Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün hakkındaki suçlamalar da ortaya çıktı.

Ahmet Türk hakkında terör örgütü kurma, yönetme ve terör propagandası dahil teröre ilişkin suçlardan Mardin Ağır Ceza Mahkemesinde 2 yargılaması, ayrıca hakkında cumhuriyet savcılarınca terör suçlarına ilişkin 4 ayrı soruşturma ve İçişleri Bakanlığınca da 3 soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

ŞİMDİ NE DEĞİŞTİ ÖZDİL?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, kayyum kararına tepki gösterdiği bugünkü yazısında, Ahmet Türk'ün yarım asırdır 'demokratik yollarla' siyaset yaptığını savundu.

"ADALETİN TOMAĞI" DEMİŞTİ

Ancak Özdil'in o savunması, akıllara 9 yıl önce yazdığı bir yazıyı getirdi. Özdil, 14 Nisan 2010'da kaleme aldığı yazıda, o dönem saldırıya uğraya Ahmet Türk'e atılan yumruğu 'adaletin tokmağı' olarak nitelendirmiş ve ülkedeki pek çok kişinin duygularına tercüman olduğunu söylemişti.

NE OLMUŞTU?

2010 yılında Muş'un Bulanık ilçesinde çıkan olaylarda 2 kişinin ölümüyle ilgili davanın Samsun'daki duruşmasını izleyen Ahmet Türk, adliye çıkışında yumruklu saldırıya uğramıştı. Türk'ün burnu ve iki dişi kırılmıştı.