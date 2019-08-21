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  • Son Güncelleme: 21.08.2019 14:08

9 yıl önce atılan yumruğa 'adalet tokmağı' diyen bu kez 'ü savundu

2010 yılında 'e atılan yumruğu 'adalet tokmağı' olarak tanımlayan Sözcü yazarı , bugünkü yazısında görevden alınan 'li eski Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün 'demokratik yollarla' siyaset yaptığını savundu. Özdil'in 9 yıl sonraki tavrı "Şimdi ne değişti?" dedirtti.

Şimdi ne değişti Özdil?

İçişleri Bakanlığı'nın , ve büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıklamasının ardından Mardin Belediye Başkanı 'ün hakkındaki suçlamalar da ortaya çıktı.

Ahmet Türk hakkında terör örgütü kurma, yönetme ve terör propagandası dahil teröre ilişkin suçlardan Mardin Ağır Ceza Mahkemesinde 2 yargılaması, ayrıca hakkında cumhuriyet savcılarınca terör suçlarına ilişkin 4 ayrı soruşturma ve İçişleri Bakanlığınca da 3 soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

ŞİMDİ NE DEĞİŞTİ ÖZDİL?
Sözcü yazarı , kararına tepki gösterdiği bugünkü yazısında, Ahmet Türk'ün yarım asırdır 'demokratik yollarla' siyaset yaptığını savundu.

"ADALETİN TOMAĞI" DEMİŞTİ
Ancak Özdil'in o savunması, akıllara 9 yıl önce yazdığı bir yazıyı getirdi. Özdil, 14 Nisan 2010'da kaleme aldığı yazıda, o dönem saldırıya uğraya Ahmet Türk'e atılan yumruğu 'adaletin tokmağı' olarak nitelendirmiş ve ülkedeki pek çok kişinin duygularına tercüman olduğunu söylemişti.

NE OLMUŞTU?
2010 yılında 'un Bulanık ilçesinde çıkan olaylarda 2 kişinin ölümüyle ilgili davanın 'daki duruşmasını izleyen Ahmet Türk, adliye çıkışında yumruklu saldırıya uğramıştı. Türk'ün burnu ve iki dişi kırılmıştı.

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