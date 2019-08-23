SAHİPLERİNDEN YARDIM İSTEDİ!

Belediyenin kaynaklarını hizmet için değil terörü finanse etmek için kullanan başkanlardan biri olan Selçuk Mızraklı, İngilizce bir video yayınlayıp batıdaki sahiplerinden yardım istedi! Terör örgütü PKK'ya olan desteğini görmezden gelen Mızraklı, yayınladığı videoda mağdur edebiyatı yaparak "uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye" davet etti!

Tespit edilen terör bağlantıları sebebiyle görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya "Aday olacaksın" talimatını bizzat terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Sabri Ok 'un verdiği öğrenildi.Görevden alınan Selçuk Mızraklı 4 ayda belediyeyi PKK karargahına çevirdi. PKK'nın elebaşlarından Muzaffer Ayata'nın yakını 'başkan danışmanı', Sabri Ok'un yeğeni Selda Baran da Kadın ve Aile Daire Başkanı olarak atandı. Kayyum un terör bağlantıları nedeniyle iş akitlerini feshettiği 248 kişi de işe alındı.Tıpkı Selçuk Mızraklı gibi Ahmet Türk de, İsviçre ve Norveç'in Başkonsolosları ile bir araya geldi. Türk, daha sonra Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile de toplantı yaptı ancak detaylar basın ile paylaşılmadı. HDP 'nin sokak çağrısı ve Ahmet Türk'ün İsviçre ve Norveç Başkonsolosları ile birlikte Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu üyeleri ile görüşmesi talimatların nereden alındığını bir kez daha gözler önüne serdi..TAKVİM.COM.TR ÖZEL