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  • Son Güncelleme: 23.08.2019 09:06

Teröre destekten görevden alınan İngilizce mesaj yayınlayıp sahiplerinden yardım istedi!

'nın kararıyla terörle ilişkileri tespit edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındı. “Aday olacaksın” talimatını bizzat terör örgütü ’nın elebaşılarından ’un verdiği bilinen ve belediyenin kaynaklarını Kandil'e finansman olarak kullanan Selçuk Mızraklı, İngilizce bir mesaj yayınlayarak batıdaki sahiplerinden yardım istedi!

Görevden alınan Mızraklı sahiplerinden yardım istedi!
'nın kararıyla, terörle ilişkileri tespit edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı , Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındı.

SAHİPLERİNDEN YARDIM İSTEDİ!
Belediyenin kaynaklarını hizmet için değil terörü finanse etmek için kullanan başkanlardan biri olan Selçuk Mızraklı, İngilizce bir video yayınlayıp batıdaki sahiplerinden yardım istedi! Terör örgütü 'ya olan desteğini görmezden gelen Mızraklı, yayınladığı videoda mağdur edebiyatı yaparak "uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye" davet etti!




ADAYLIK TALİMATI KANDİL'DEN!
Tespit edilen terör bağlantıları sebebiyle görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya "Aday olacaksın" talimatını bizzat terör örgütü PKK'nın elebaşılarından 'un verdiği öğrenildi.



BELEDİYEYİ PKK KAMPINA ÇEVİRMİŞTİ
Görevden alınan Selçuk Mızraklı 4 ayda belediyeyi PKK karargahına çevirdi. PKK'nın elebaşlarından Muzaffer Ayata'nın yakını 'başkan danışmanı', Sabri Ok'un yeğeni Selda Baran da Kadın ve Aile Daire Başkanı olarak atandı. un terör bağlantıları nedeniyle iş akitlerini feshettiği 248 kişi de işe alındı.

AHMET TÜRK DE İLK FIRSATTA SAHİPLERİNİN YANINA KOŞTU!
Tıpkı Selçuk Mızraklı gibi Ahmet Türk de, ve Norveç'in Başkonsolosları ile bir araya geldi. Türk, daha sonra Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile de toplantı yaptı ancak detaylar basın ile paylaşılmadı. 'nin sokak çağrısı ve Ahmet Türk'ün İsviçre ve Norveç Başkonsolosları ile birlikte Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu üyeleri ile görüşmesi talimatların nereden alındığını bir kez daha gözler önüne serdi..

TAKVİM.COM.TR ÖZEL

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