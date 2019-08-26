Ülkemizin beka mücadelesi söz konusun olduğunda başka saflarda yer almanın saygıya layık bir yanı yoktur. Siz bu tuzağı kuranların arkasından giderseniz bunun adından başka olur. Türkiye'nin Orta Doğu'da ne işi var diyor. Bize ülkemizin güneyinden taciz atışları yapılacak saldırılacak bizim orada ne işimiz var? Sen bu işlerden anlamıyorsun. Biz oradayız orada olacağız. Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin, sonra Misak-ı Milli'yi bilmeyeceksiniz. Biz Adana mutabakatı neyse onun gereğini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.





"ATATÜRK'ÜN PARTİSİYİZ DİYORSUN, MİSAK-I MİLLİ'Yİ BİLMİYORSUN"

Bu zat bakar kör, Doğu Akdeniz'de sondaj gemilerimiz var. Firkateynlerimiz var. Silahlı hava araçlarımız hazır vaziyette... Denizden karadan her şeye hazırız. Ama bunu görmüyor. Bay Kemal bizim herhâlde ay ve yıldızımızı da bilmiyor. Lafla biz Atatürk'ün partisiyiz demekle olmuyor. Sen bitmişsin. 3-4 tane belediye almakla olmaz.

Yaşadığımız kritik süreçte ülkemizin gelecek yarım asrının belirleyicisi olacak bir dönemden geçiyoruz. Kimsenin milletimizin birliğini beraberliğini bozacak şekilde davranmaya hakkı yoktur.