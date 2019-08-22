Haklarında, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek' suçlarından çok sayıda dava ve soruşturma bulunan görevden uzaklaştırılan Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının, 31 Mart seçimlerinden sonra da terör örgütünün yanında yer almayı sürdürdüğü ortaya çıktı.



Her ne kadar CHP, HDP ve bazı Batılı ülkeler çırpınsa da görevden alınan başkanların terör örgütleriyle nasıl derin ilişkiler içerisinde oldukları belgelerle ortaya çıkarıldı.







PARALAR KANDİL'E AKIYOR!

HDP'li belediyelerin terör örgütleriyle en sıkı bağlarından birisi de finans konusunda. Birçok HDP'li belediyenin vatandaşın parasını yine vatandaşa kurşun sıkan terör örgütü PKK kadrolarına aktardığı ortaya çıktı.

Belediye Kanunu'na göre belediyelerin personel harcamaları toplam bütçelerinin yüzde 30'unu aşamaz. Fakat HDP'nin Kandil bağlantılı belediyelerinde durum çok farklı. Birçok belediyede personel harcamaları yüzde 90'ın üzerindeyken; vatandaşa hizmet için kullanılan kaynak yok denecek kadar az! HDP'li belediyeler sözde personel maaşı adı altında birçok terör örgütü mensubuna kaynak oldu.Örneğin Mardin Ömerli... Bütçenin yüzde 99.06'sı 'maaş ödemesi' adı altında örgütün finansmanı için kullanılıyor.Benzer şekilde Muş Varto'da kaynakların yüzde 99.36'sı terör örgütlerinin finansmasına ayrılmış durumda. Söz konusu belediyelerde hizmet için ayrılan kaynak sıfıra yakın!Korkunç tabloyu Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin bugünkü köşesine taşıdı. Şahin, yazısındaifadelerine yer verdi.TAKVİM.COM.TR ÖZELBELEDİYE Kanunu'na göre belediyelerin personel harcamaları toplam bütçelerinin yüzde 30'unu aşamaz...Peki HDP'nin Kandil referanslı başkanları ve eş başkanları tarafından yönetilen belediyelerde durum nedir sizce?HDP'li başkanlar yönettikleri bütçeyi halka hizmet için mi yoksa Kandil'in dağ kadrosunu finanse etmek için mi kullanıyor? Bu sorunun cevabı rakamlarda gizli...İçişleri Bakanlığı'nın bir önceki dönemde kayyım atadığı Hakkari 'de belediyenin toplam bütçesinin yüzde 67,8'i personel maaşlarına gidiyordu.Bu oran Iğdır 'da yüzde 91,8, PKK'nın hendek terörü ile yerle bir ettiği Sur'da yüzde 81,8'di.Rakamlar yalan söylemez... HDP'li belediyelerin kamunun kaynaklarıyla terör örgütünü nasıl finanse ettiklerini görmek için bütçelerini nasıl kullandıklarına bakmak yeterli...Diyarbakır'ın Eğil İlçe Belediyesi...Bütçesinin yüzde 92,44'ünü Ankara'dan alıyor. Yatırıma ayırdığı pay sadece yüzde 3,14. Personel giderleri yüzde 96.15!Diyarbakır Ergani... Bütçesinin yüzde 92.72'sini personel gideri olarak kullanıyor. Yatırıma ayırdığı pay yüzde 2.40!Mardin'in Derik Belediyesi ...Yatırıma ayırdığı pay yüzde 1.14...Personel maaşlarına ayırdığı pay yüzde 94.13...Muş'un Varto Belediyesi...Bütçesinin yüzde 0.62'sini yatırıma ayırmış! Yüzde 99.36'lık dilimi ise personel maaşı olarak kullanıyor!Mardin Dargeçit'te belediyenin yatırımlara yani vatandaşa hizmet için ayırdığı pay yüzde -0- Evet yanlış okumadınız... Sıfır... Belediye bütçesinin yüzde 99.57'sini personele maaş olarak ödüyor. Resmi evrakta görünen bu... Ama havada uçan kuşlar bile biliyor ki o paralar doğrudan Kandil'e gidiyor...Sıfır yatırımlı ilçelerden biri de Mardin Ömerli... Bütçenin yüzde 99.06'sı 'maaş ödemesi' adı altında örgütün finansmanı için kullanılıyor...Zannetmeyin ki sadece bu belediyelerde tablo böyle... Van'da, Şırnak'ta, Şanlıurfa'da, Hakkari'de HDP'li başkanlar tarafından yönetilen tüm belediyelerde işleyiş aynı...Hükümetin 2016'da HDP'li 94 belediyeye kayyım atamasının sebebi işte bu rakamlardı...Diyarbakır, Van ve Mardin'deki son görevden uzaklaştırmaların perde arkasındaki gerçekler de farklı değil.HDP'li başkanlar 31 Mart'ta aldıkları belediyelerde yine eski ezberlerini tekrar ediyor. Devlet de devlet olmanın gereğini yapıyor ve terörün kamunun kaynaklarıyla finanse edilmesine müsaade etmiyor.HDP'li 3 büyükşehir belediye başkanı üzerinden diğer HDP'li başkanlara verilen mesaj açık: "Terörle aranıza mesafe koymaz, kamunun kaynaklarıyla Kandil'i beslerseniz sizi bekleyen son aynı olacak." Devletin kendisini koruma refleksiyle attığı bu adımda CHP ve anlamlı bir sessizliğe bürünen İyi Parti'ye de mesajlar var...Bu iki partinin liderleri Türkiye için gerçek bir beka sorunu olan HDPPKK ilişkisini Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlıkları nedeniyle görmezden gelmeye daha ne kadar devam edecek?Böylesine hayati bir meselede Kandil ile aynı paralelde görüntü vermeyi kendi tabanlarına nasıl anlatacak?İşleri gerçekten zor... Stratejik ortaklarına destek olmak da olmamak da onları yıpratacak...Bu kayyım meselesinin yansımaları Ankara'yı epey bir sarsacak gibi görünüyor....