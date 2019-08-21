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  • Son Güncelleme: 21.08.2019 14:26

İYİ Parti'den işbirlikçisi 'yi kızdıracak çıkış! Seçmen korkusu ağır bastı

İYİ Parti, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınarak yerlerine illerin valilerinin atanması karşısında iki gündür sürdürdüğü suskunluğunu bozdu. Seçmenlerin baskısına dayanamayan İYİ Parti Başkanlık Divanı de işbirliği yaptığı 'yi kızdıracak bir açıklama yaptı. Açıklamada HDP'nin adının geçirilmemesi ise dikkat çekti.

İP'ten işbirlikçisi HDP'yi kızdıracak çıkış!

İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarını görevden uzaklaştırması ve yerlerine atanması değerlendirildi. Partinin konuya ilişkin açıklamasını ise yaptı.

Açıklamada, "Demokrasi ve hukuk, millet iradesinin tecelli etmesinin en önemli aracı ve teminatıdır. Ancak seçilmiş olmak, seçilenlere suç işlemek ve hukuka uymamak imtiyazı tanımaz. Teröre ve teröre destek verenlere gerekli ceza verilmeli fakat bu süreçte alınan idari kararlar ve yapılan idari işlemler doğruluk karinesi ile devlete ve hukuka olan itimadı sarsmamalıdır" denildi.

HDP'NİN ADINI ANMADI
Seçmen baskısı üzerine sessizliğini bozan İYİ Parti, ortağı 'nin adını anmadı.


Yavuz Ağıralioğlu-İYİ Parti Sözcüsü

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