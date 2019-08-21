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  • 21.08.2019 08:23
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 08:29

'nın adaylık talimatı Kandil'den gelmiş!

Tespit edilen terör bağlantıları sebebiyle görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı’ya “Aday olacaksın” talimatını bizzat terör örgütü ’nın elebaşılarından ’un verdiği öğrenildi.

Başkan olmasını Kandil istedi
İçişleri bakanlığı tarafından görevden alınan Büyükşehir Belediyesi Başkanı 'nın, adaylık sürecinin detayları ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, Mızraklı'yı Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapmayı planladı. Mızraklı ise Diyarbakır Milletvekili seçildiği için bazı çekinceler öne sürüp sağlık sorunlarını bahane ederek görevi üstlenemeyeceğini parti yönetimine iletti. Bu arada terör örgütü 'nın Kandil'deki üst yönetimi, özellikle çukur ve hendek eylemlerinden sonra halkın kendilerinden ve yerel yöneticilerden uzaklaştığı, yoğun tepki ve eleştirilere maruz kaldıkları gerekçesiyle, seçmenin benimseyeceği bir aday aradı. Örgüt, bu kriterlere uyan Mızraklı'yı aday yapmaya karar verdi. Bu karar da bizzat 'nın sözde yürütmesi tarafından Mızrak'a iletildi. Mızraklı'da PKK'nın aldığı karara karşı gelemediği için adaylığı kabul etti. Mızraklı, seçimi kazanıp görevi Cumali Atilla'dan devraldıktan sonra belediye başkanlık katını işgal eden KCK'lılar, tüm harcamalara ilişkin faturalar, gider pusulaları, ilana çıkılacak ve tamamlanmış ihale dosyalarını, bazı avukatlar eşliğinde tek tek inceledi. Ancak usule aykırı hiçbir şey bulamamaları üzerine Mızraklı'ya "Cumali odasına 2 milyona özel duş yaptırmış, 1.5 ton kadayıf faturası almış açıklamasını yap" dedikleri kaydedildi.



GİZLİLİK KARARI
Önceki gün gözaltına alınan ve belediyelerde yasal görevi bulunmayan, cezaevinde tutuklu kalmış eski PKK'lı hükümlerin de aralarında bulunduğu 104 kişinin sorgusu Emniyet'te sürüyor. Bu kişilerle ilgili ek gözaltı süresi alınırken, Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği ise gizlilik kararı aldı.Öte yandan iş akitleri feshedilen aralarında şehit ve gazi yakınlarının da bulunduğu 246 kişinin yeniden işe alınacakları bildirildi.

SABAH

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