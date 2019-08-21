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  • Son Güncelleme: 21.08.2019 16:48

Son dakika: Bahçeli'den görevden alınan 'li belediyelerle ilgili flaş açıklama

 Genel Başkanı  'li üç belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili, "Bu mücadelenin kesintisiz sürmesi yegane arzumuzdur. Devletin parasını teröre peşkeş çekenler pişman edilmeli" dedi.

Bahçeli'den görevden alınan başkanlarla ilgili flaş açıklama

Genel Başkanı 'li üç belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili, "Bu mücadelenin kesintisiz sürmesi yegane arzumuzdur. Devletin parasını teröre peşkeş çekenler pişman edilmeli. Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının idaresi egemenliğin yegane sahibi Türk milletinin doğrudan kontrolündedir." dedi. Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"AHLAKEN VE HUKUKEN BEDELİ HERKES İÇİN BİR VE AYNIDIR"
"Belediye imkanlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır."

"CHP PKK'YA SİPER OLMUŞ KANDİL'İN ÖNÜNE YATMIŞTIR"
3 Belediye başkanının görevden alınmasına karşı çıkan ve HDP'den önce tepki gösteren 'ye yönelik de eleştirilerini sürdüren Bahçeli, "CHP 'ya siper olmuş Kandil'in önüne yatmıştır" ifadelerini kullandı.

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