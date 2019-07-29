Belediye başkanı seçildiği 31 Mart 2019'dan bu yana asgari ücretli 425 işçiyi 'tasarruf' gerekçesiyle işten çıkartan CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, 24 yaşındaki oğlunu müdür yardımcısı kadrosuyla 7 bin lira maaşla işe aldı. TAKVİM'in, skandalı belgeleriyle ortaya çıkarmasının ardından CHP'li İsmail Uygur çark etti. Önce oğluna sahip çıkan Uygur, ardından tepkilere dayanamayarak oğlunu görevden aldı.





TEPKİLER ÜST ÜSTE GELDİ

TAKVİM'in skandalı ortaya çıkarmasının ardından CHP'li başkana tepki yağdı. A Haber canlı yayınına katılan isimler CHP'li belediyelerin içinde bulunduğu çelişkilere dikkat çekti.



VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

A Haber canlı yayınına katılan TAKVİM Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin CHP'nin 31 Mart seçimleri öncesinde verdiği sözleri bir bir unuttuğuna dikkat çekti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun "liyakat" konusunda partilileri uyardığını söyleyen Şahin, Torbalı'daki skandalın hemen bu uyarıdan sonra patlak verdiğini söyledi.





İŞÇİLERE DOKUNMAM DEMİŞTİ

CHP'li İsmail Uygur, seçimlerden önce hazırlanan bir videoda "Benim asgari ücretle çöp toplayan işçiyle işim olmaz" diyerek işçilere sözde güvence vermişti. Uygur, seçimlerden sonra en çok işçi kıyımı yapan belediyeler arasında yerini aldı.



KOCA TORBALI'DA LİYAKAT SAHİBİ BİR OĞLU MU KALDI?

Torbalı ilçesinin büyük bir sanayi bölgesi olduğuna dikkat çeken Zafer Şahin, her fırsatta donanımdan, liyakattan dem vuran CHP'nin çelişkisine dikkat çekti.







Şahin, CHP'li başkana "Torbalı gibi bir yerde liyakat sahibi başka kimse yok muydu da üniversite öğrencisi oğlunu buldun?" diyerek tepki gösterdi.