Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un oğlu Efe Uygur, belediye şirketine müdür yardımcısı olarak atandı. Yüzlerce işçiyi "tasarruf gereği" bahanesiyle işten çıkaran CHP'li başkan İsmail Uygur, oğlunu belediye şirketi olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketi'nin (TORBEL) Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirdi.



TAKVİM'in bu sabah belgeleriyle ortaya çıkardığı skandalın ardından CHP'li başkan yazılı açıklama yaptı. TAKVİM'in haberiyle köşeye sıkışan CHP'li başkanın yaptığı açıklama skandala mantıklı bir izahat getirmekte yetersiz kaldı!

TAKVİM CHP'li belediyedeki usulsüzlüğü bu haberle gündeme getirmişti



"GÜVENECEĞİM KİMSE YOKTU"

CHP'li başkan, oğluna geçtiği torpilin bahanesi olarak "kimseye güvenemediğim için oğlumu atadım" kılıfını uydurdu. Tüm liyakat ilkelerini ezip geçen CHP'li İsmail Uygur, skandalı "Ne yazık ki iki dönem belediye başkanlığı yapmış olmama rağmen yeni dönemde bir dönem aradan sonra enkaz devraldım. Güvenebileceğim kimse yoktu." sözleriyle açıklamaya çalıştı.







İşte TAKVİM'in ortaya çıkardığı skandalın belgesi



ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK!

Açıklamasında oğlunun üniversite son sınıf öğrencisi olduğunu belirten CHP'li başkanın özrü kabahatinden büyük oldu. CHP'li Uygur, "Ben oğluma iş kuramayacak ya da onu işsiz bırakacak biri değilim. Buradaki iş tamamen 5-6 aylık, gerekirse 1 yıllık geçici görevlendirme niyetindedir." dedi.



İşe alımlarda uygulanması gereken liyakat ilkelerini görmezden gelen CHP'li başkan, "Şirket düze çıktıktan sonra tekrar kendi yaşamına dönecektir. Atama kararı tamamen güven ve çalışma esaslıdır." sözleriyle pes dedirtti.

