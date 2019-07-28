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  • Son Güncelleme: 28.07.2019 12:04

'li Başkan 'dan 1. derece torpil! Yüzlerce işçiyi işten çıkaran başkan oğlunu işe aldı

Belediye başkanı seçildiği 2019’dan bu yana asgari ücretli 425 işçiyi ‘tasarruf’ gerekçesiyle işten çıkartan ’li Başkanı , 24 yaşındaki oğlunu müdür yardımcısı kadrosuyla 7 bin lira maaşla işe aldı.

CHP'li başkan oğlunu 7 bin lira maaşla işe aldı

'li Başkanı , oğlu 'u belediye şirketi TORBEL'e 7 bin lira maaşla genel müdür yardımcısı olarak atadı. Belediye Başkanı seçildiği 2019'dan bu yana asgari ücretli 425 işçiyi 'tasarruf' gerekçesiyle işten çıkartan CHP'li başkanın 24 yaşındaki oğlunu müdür yardımcısı kadrosuyla işe başlatması şaşkınlık yarattı. CHP'li başkanın skandal atamasının belgesine TAKVİM ulaştı. kayıtlarına göre Efe Uygur, 28 Haziran 2019 tarihinde belediye şirketi TORBEL'de işe başladı. Henüz 24 yaşında olan Efe Uygur, babasının yönettiği belediyede genel müdür yardımcısı olarak 7 bin lira maaş alacak.

SÖZ VERDİ
Torbalı'da 4 ayda yüzlerce işçiyi kapının önüne koyan İsmail Uygur, seçimden önce yayınladığı reklam filminde "2 bin lira aylıkla çöp toplayan garibanla bizim ne işimiz olur. Yakarsa dünyayı garipler yakar" ifadesini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Torbalı'da yaptığı mitingde Uygur'a "Hiçbir belediye başkanının görevine son vermeyeceksin Başkan. Bunun da sözünü istiyorum" demişti.

CHP liderine toplanan kalabalık önünde kimseyi işten atmayacağının sözünü veren Uygur, makama oturur oturmaz büyük bir işçi kıyımı başlattı. Uygur'un 4 ayda kapının önüne koyduğu işçi sayısı 425'e yükseldi. Uygur bir süre önce de Volvo S80 marka makam aracını BMV 7.30'a çevirdiği iddiasıyla gündeme geldi.

TAKVİM ÖZEL

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