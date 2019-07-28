CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur'u belediye şirketi TORBEL'e 7 bin lira maaşla genel müdür yardımcısı olarak atadı. Belediye Başkanı seçildiği 31 Mart 2019'dan bu yana asgari ücretli 425 işçiyi 'tasarruf' gerekçesiyle işten çıkartan CHP'li başkanın 24 yaşındaki oğlunu müdür yardımcısı kadrosuyla işe başlatması şaşkınlık yarattı. CHP'li başkanın skandal atamasının belgesine TAKVİM ulaştı. SGK kayıtlarına göre Efe Uygur, 28 Haziran 2019 tarihinde belediye şirketi TORBEL'de işe başladı. Henüz 24 yaşında olan Efe Uygur, babasının yönettiği belediyede genel müdür yardımcısı olarak 7 bin lira maaş alacak.





SÖZ VERDİ

Torbalı'da 4 ayda yüzlerce işçiyi kapının önüne koyan İsmail Uygur, seçimden önce yayınladığı reklam filminde "2 bin lira aylıkla çöp toplayan garibanla bizim ne işimiz olur. Yakarsa dünyayı garipler yakar" ifadesini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Torbalı'da yaptığı mitingde Uygur'a "Hiçbir belediye başkanının görevine son vermeyeceksin Başkan. Bunun da sözünü istiyorum" demişti.





CHP liderine toplanan kalabalık önünde kimseyi işten atmayacağının sözünü veren Uygur, makama oturur oturmaz büyük bir işçi kıyımı başlattı. Uygur'un 4 ayda kapının önüne koyduğu işçi sayısı 425'e yükseldi. Uygur bir süre önce de Volvo S80 marka makam aracını BMV 7.30'a çevirdiği iddiasıyla gündeme geldi.



TAKVİM ÖZEL