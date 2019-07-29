Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.07.2019 10:59
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 11:09

'li Büyükşehir Belediyesi'nde SMS'li işçi kıyımı

31 Mart'tan önce "Belediyelerden işçi çıkartmayacağız" diyen , seçim sonrası kazandığı belediyelerde kıyıma başladı. Bunların son örneği ise 'da yaşandı. CHP'li personelin işine cep telefonuna gönderilen mesajlarla son verdi. Bu şekilde çıkarılanların sayısı 1.750’yi bulacak.

CHP'li belediyede SMS'li işçi kıyımı

31 Mart'taki seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan 'li , göreve geldikten sonra 10 Mayıs'ta başta İnsan Kaynakları ve eğitim Daire Başkanlığı olmak üzere belediye bünyesindeki; Ulaşım A.Ş., Altın Koza A.Ş., Yeni İmar A.Ş., ÇUFAŞ A.Ş. ve BELDETAŞ'a yazı gönderip, bin 750 kişinin işten çıkartılması talimatını verdi.

Akşam'ın haberine göre; geçen ay 370 kişi çıkarılırken işten çıkartılan bu kişilerin, 'işsizlik maaşı' alamaması içinde İş Kanunu'nun 29. maddesi devreye konuldu. Belediye son olarak çalışanlara işten çıkarıldığını gece geç saatlerde cep telefonlarına yolladığı SMS'lerle bildirmeye başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, "Bankamatik işçisi kamuflajıyla yaklaşık bin kişi işinden edildi." diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde SMS'li işçi kıyımı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri