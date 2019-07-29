Kılıçdaroğlu, CHP'li başkanları topladı. "Torpil"i yasakladı. Ancak kimse takmadı. Belediye başkanları kafasına göre takıldı.
İzmir Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur da oğlunu belediye şirketi TORBEL'e atadı. "Güveneceğim kimse yok" açıklamasını yaptı.
TORBEL Genel Müdür Yardımcısı yapılan Efe Uygur (24), 7 bin lira aylık alacaktı.
İsmail Uygur, skandal ortaya çıkınca oğlunu kovduğunu açıkladı.
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