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'li Başkan İsmail Uygur'un skandal tayini

'nin Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, üniversite öğrencisi oğlunu belediye şirketi TORBEL'e müdür tayin etti. Uygur, skandal ortaya çıkınca oğlunu kovduğunu açıkladı.



,​ 'li başkanları topladı. "Torpil"i yasakladı. Ancak kimse takmadı. Belediye başkanları kafasına göre takıldı.
Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur da oğlunu belediye şirketi TORBEL'e atadı. "Güveneceğim kimse yok" açıklamasını yaptı.



TORBEL Genel Müdür Yardımcısı yapılan Efe Uygur (24), 7 bin lira aylık alacaktı.



İsmail Uygur, skandal ortaya çıkınca oğlunu kovduğunu açıkladı.

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