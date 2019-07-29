Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.07.2019 11:27
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 11:30

MSB duyurdu: İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma imha edildi

MSB: İzmir’de Karaburun ilçesi açıklarında balıkçı ağlarına takılan ve Sahipleraltı balıkçı barınağında karaya çıkarılarak emniyete alınan kalma , SAS Görev Timi tarafından Uzunada imha bölgesinde imha edildi.



Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "İzmir'de Karaburun ilçesi açıklarında balıkçı ağlarına takılan ve Sahipleraltı balıkçı barınağında karaya çıkarılarak emniyete alınan İkinci Dünya Savaşından kalma İngiliz Eğitim Mayını, SAS Görev Timi tarafından Uzunada imha bölgesinde imha edildi." ifadelerine yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMSB duyurdu: İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma İngiliz Eğitim Mayını imha edildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri