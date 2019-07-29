Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "İzmir'de Karaburun ilçesi açıklarında balıkçı ağlarına takılan ve Sahipleraltı balıkçı barınağında karaya çıkarılarak emniyete alınan İkinci Dünya Savaşından kalma İngiliz Eğitim Mayını, SAS Görev Timi tarafından Uzunada imha bölgesinde imha edildi." ifadelerine yer verildi.
MSB duyurdu: İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma İngiliz Eğitim Mayını imha edildi
MSB: İzmir’de Karaburun ilçesi açıklarında balıkçı ağlarına takılan ve Sahipleraltı balıkçı barınağında karaya çıkarılarak emniyete alınan İkinci Dünya Savaşından kalma İngiliz Eğitim Mayını, SAS Görev Timi tarafından Uzunada imha bölgesinde imha edildi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "İzmir'de Karaburun ilçesi açıklarında balıkçı ağlarına takılan ve Sahipleraltı balıkçı barınağında karaya çıkarılarak emniyete alınan İkinci Dünya Savaşından kalma İngiliz Eğitim Mayını, SAS Görev Timi tarafından Uzunada imha bölgesinde imha edildi." ifadelerine yer verildi.
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