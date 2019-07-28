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  • Son Güncelleme: 28.07.2019 18:10

Skandalı TAKVİM ortaya çıkarmıştı! 'li Torbalı Belediye Başkanı çark etti

Oğluna belediye şirketi olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketi’ne (TORBEL) Genel Müdür Yardımcılığı görevini veren 'li Torbalı Belediye Başkanı çark etti. Takvim'in ortaya çıkardığı skandalın ardından önce oğluna sahip çıkan Uygur, ardından tepkilere dayanamayarak oğlunu görevden aldı

CHP'li belediye başkanından torpil çarkı

Takvim'in bu sabah belgeleriyle ortaya çıkardığı skandalın ardından yaptığı açıklama ile belediye şirketinde müdür yardımcısı yaptığı oğluna sahip çıkan 'li Torbalı Belediye Başkanı , gelen tepkiler üzerine çark etti.

OĞLUNU GÖREVDEN ALDI
'de oğlu Efe Uygur'u, belediye şirketi olan TORBEL A.Ş.'de genel müdür yardımcısı olarak atayan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, tepkiler üzerine geri adım attı. Yazılı olarak yaptığı açıklamada, oğlunun şirketteki görevine son verdiğini açıklayan Uygur, şunları söyledi;

Göreve geldiğinde belediyenin ana borçlarının 170 milyonu aştığını savunan İsmail Uygur, " TORBEL sıradan bir şirket değil. Memurlar hariç tüm belediye personeli burada çalışıyor. 20'nin üzerinde kafeterya, iş makineleri, araç- gereç ve birçok faaliyeti bünyesinde bulunduruyor. Yani tüm sistem TORBEL üzerinden yürüyor. Göreve geldiğimizde buranın bilerek ve isteyerek batırılmış olduğunu gördük. Ne yazık ki iki dönem belediye başkanlığı yapmış olmama rağmen yeni dönemde bir dönem aradan sonra enkaz devraldım. Bizim hiçbir zaman para ve makam hırsımız olmadı, olmaz da. Bunu da en iyi Torbalı halkı bilir. Kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine, henüz bir aylık maaş bile almamış olan oğlumun belediye şirketindeki işine son veriyorum. Oğlum Efe Uygur ben mazbatayı ilk aldığım günden beridir hiçbir menfaat gözetmeden, benim başarılı olmam için emek sarf etmektedir."


*CHP'li başkanın oğlunun sigorta kaydı

Uygur, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:
"Yaşanılan bu yanlış anlaşılmadan dolayı başta Genel Başkanımız ve partimizin farklı kademelerinde görev alan kişileri basın yoluyla linç etme girişiminde bulundular. Öncelikle yaşanan olayla ilgili herkesten özür dilerim. Benim ve yönettiğimiz belediye üzerinden zor durumda bıraktığım, kişilerin daha fazla linç edilmesine müsaade edemeyeceğim. Eğer ortadaki yanlış, oğlumun ücretli görev almasıysa görevine bugün itibari ile son veriyorum."

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