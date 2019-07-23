Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, "Kayıp 7 vatandaşımızdan 5'inin cenazesine ulaşıldı. 2 kardeşimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Yıkılma riski taşıyan 66 binanın boşaltılacak." dedi.

İşte Kurum'un açıklamaları:

7 VATANDAŞIMIZDAN 5'İNİN CENAZESİNE ULAŞILDI​

"Selin etkilerinin ne kadar sert olduğu görüldü. Kayıp 7 vatandaşımızdan 5'inin cenazesine ulaşıldı. 2 kardeşimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Belediyelerimiz, AFAD ve bakanlığımız çalışmalarına devam ediyor. Buradaki süreç valimiz koordinasyonunda işletiliyor. İklim değişikliğiyle ilgili mücadele ülkemizin en önemli gündem maddesi.

66 BİNA DA HEYELAN RİSKİ ALTINDA

Eylem planlarımızı açıklamıştık. Yapılması gerken işlemleri valilik kararıyla belediyelerimize gönderdik. Dere güzergahları üzerindeki konutun taşınma sürecini yürütüyoruz. Batı Karadeniz bölgemizde de iklim değişikliğinin ikinci etabı olan mücadeleyi sürdürme amacıyla tespitlerimize başladık. yapılması gereken her türlü adımı atacağımızı yeniliyorum.

Dere kenarındaki binaların taşınması önceliğimiz. 3 ilçe 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldı. 319 az 45 ağır 85 yıkık bina ve 26 da istinat duvarı var. 66 bina da heyelan riski altında. Bu binaların boşaltılması sürecini yapıyoruz. Tespit çalışmaları bitince bu süreci yapacağız. Belediyelerimizin ihtiyacı olan tüm desteği vereceğiz.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİNE İLİŞKİN TALEP GÖNDERİLDİ

Afet bölgesi ilan edilmesine ilişkin talep gönderildi. Konu üzerinde çalışılıyor. Valiliğimiz zarar gören vatandaşlar için yapılması gerekenleri yapacak. İmar barışına başvurmaları taşkın riski taşıyan alanlardaki dönüşümü etkilemeyecek. İmar barışına başvursalar bile bu binalar kaldırılacak."