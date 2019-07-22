yaşanan sel, yüreğimizi yaktı. 17 Temmuz'da etkili olan sağanak yağış, Akçakoca ve Cumayeri ilçesinde sele yol açtı. Esmahanım Köyü'nde Nilgün Kaplan (39) ve kızı Funda (9), ikizleri Sinem, Sanem (7) ile Cengiz (55) ve Fatma Töngel (42) çiftiyle çocukları Kağan (3) akıntıya kapıldı. 19 Temmuz'da Fatma Töngel'in cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarına dün yeniden başlandı. Çalışmalara yüzlerce kişi katıldı. Çamurun içinden Cengiz Töngel'in cesedi çıkarıldı. Arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.Nilgün Kaplan ve 3 kızı aranıyor.