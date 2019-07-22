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'de selde kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor

’de 7 kişi sele kapıldı. Ölü bulunan Fatma Töngel’in ardından eşi Cengiz Töngel’in de cesedine ulaşıldı. Yüzlerce kişi, kayıp 5 kişiyi bulmak için her yeri taradı.

Acı seli
Düzce'de yaşanan sel, yüreğimizi yaktı. 17 Temmuz'da etkili olan sağanak yağış, Akçakoca ve Cumayeri ilçesinde sele yol açtı. Esmahanım Köyü'nde Nilgün Kaplan (39) ve kızı Funda (9), ikizleri Sinem, Sanem (7) ile Cengiz (55) ve Fatma Töngel (42) çiftiyle çocukları Kağan (3) akıntıya kapıldı. 19 Temmuz'da Fatma Töngel'in cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarına dün yeniden başlandı. Çalışmalara yüzlerce kişi katıldı. Çamurun içinden Cengiz Töngel'in cesedi çıkarıldı. Arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.



Nilgün Kaplan ve 3 kızı aranıyor.

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