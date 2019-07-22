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  • Son Güncelleme: 23.07.2019 02:05

Düzce'deki facianın boyutu bu sözlerde! Ağaca sarılıp 4 saat boyunca...

sonucu su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'de kaybolan 5 kişiyi arama çalışmalarında, ikizlerden 7 yaşındaki 'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kuvvetli yağış sonucu su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'de olaya tanık olanlar yaşadıklarını anlattı.

Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ile diğer ekipler, selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu ile merkeze bağlı Melenağzı köylerinde toplandı.

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