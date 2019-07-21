Düzce'de 3 ilçe ve 24 köyü sular altında bırakan selde 5 kişide sulara kapılarak kaybolmuştu. Sel baskınında mahsur kalanlara da yollar kapandığı için vatandaşlar kendi çabalarıyla kurtarmaya çalışmışlardı.
Düzce'de 3 ilçe ve 24 köyü sular altında bırakan selde 5 kişide sulara kapılarak kaybolmuştu. Sel baskınında mahsur kalanlara da yollar kapandığı için vatandaşlar kendi çabalarıyla kurtarmaya çalışmışlardı.
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