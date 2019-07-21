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  • 21.07.2019 19:35
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 19:44

'de yaralanan kadını sularına kapılmaktan vatandaşlar kurtardı... Kurtarılma anı kamerada

’de 3 ilçe 24 köyü sular altında bırakan 5 kişinin de kaybolmasına neden olan sularının arasındaki evinde mahsur kalan bir kadın, köylüler tarafından kurtarılarak suların içinden kepçe ile çıkartıldı. Kadının kurtarıldığı anları ise amatör kamera tarafından an ve an kaydedildi.

Düzce'de 3 ilçe ve 24 köyü sular altında bırakan selde 5 kişide sulara kapılarak kaybolmuştu. Sel baskınında mahsur kalanlara da yollar kapandığı için vatandaşlar kendi çabalarıyla kurtarmaya çalışmışlardı.

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