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  • Son Güncelleme: 21.07.2019 11:42

Son dakika: 'deki sel felaketinden acı haber

Son dakika haberi... Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünün yakınındaki bataklık bölgede bir kişinin cesedi bulundu. Ekipler, erkeğe ait olduğu değerlendirilen cesedin, bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma yürütüyor.

'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünün yakınındaki bataklık bölgede bir kişinin cesedi bulundu.

Bölgede kayıp 6 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında, Düzce Arama Kurtarma Ekipleri (DAKE), Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede bir kişinin cesedine ulaştı.

Ekipler, erkeğe ait olduğu değerlendirilen cesedin, bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma yürütüyor.

Çarşamba akşamı ve Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde 'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.



Bölgeye sevk edilen , , 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, önceki gün Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in cesedi bulunmuştu.

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