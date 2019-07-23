Düzce'de yaralar sarılıyor! Devletin tüm imkanları seferber edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bugün, selden zarar gören köylerde inceleme yapacak.

Çalışmalara 200'ün üzerinde personel katılıyor

Devletin bütün imkanlarının seferber edildiği bölgede, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM), İstanbul ve Sakarya büyükşehir belediyelerinin itfaiye personeli ile diğer ekipler, selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve Melenağzı köylerinde kayıp ihbarı yapılan 7 kişinin bulunması için Esmahanım köyünden denize 21 kilometrelik uzun bir hatta çalışma başlattı.