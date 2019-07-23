Düzce'de yaralar sarılıyor! Devletin tüm imkanları seferber edildi
Kuvvetli yağış sonrası sel baskını ve toprak kaymasında kayıp 2 çocuğun bulunması için çalışmalar devam ederken, bölgede hayatın normalleşmesine yönelik faaliyetler de sürüyor. 200'ün üzerinde personel, 30'dan fazla araç, botlar, arama kurtarma köpekleri ve helikopterlerin görev yaptığı bölgede kaybolan 7 kişiyi arama çalışmalarında şu ana kadar 2'si çocuk 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Devletin bütün imkanlarının seferber edildiği bölgede, Jandarma Arama-Kurtarma, AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi, İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma, Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi, İstanbul ve Sakarya büyükşehir belediyelerinin itfaiye personeli ile diğer ekipler, arama çalışması yürütüyor.
Kuvvetli yağış sonrası sel baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'de yaralar sarılıyor.
Bölgede 17 Temmuz Çarşamba akşamı ve 18 Temmuz Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli yağıştan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana geldi.
Ulaşım sağlanamayan köylerdeki bazı evlerde hasar oluşurken, bölgedeki bazı rafting tesisleri kullanılamaz hale geldi.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi oluşturuldu.
Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarıldı, 4'ü çocuk 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti genel başkan yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Jülide Sarıeroğlu ile AK Parti milletvekillerinden oluşan heyet, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Faruk Özlü, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bugün, selden zarar gören köylerde inceleme yapacak.
Çalışmalara 200'ün üzerinde personel katılıyor
Devletin bütün imkanlarının seferber edildiği bölgede, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM), İstanbul ve Sakarya büyükşehir belediyelerinin itfaiye personeli ile diğer ekipler, selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve Melenağzı köylerinde kayıp ihbarı yapılan 7 kişinin bulunması için Esmahanım köyünden denize 21 kilometrelik uzun bir hatta çalışma başlattı.